終極ULTRA大解密｜印刷地圖的時代回顧

在廿一世紀的今天，出門找路幾乎人人依賴Google Maps。但你有沒有想過，在這款應用出現之前，人們是如何導航的？香港街道地方指南這本歷史悠久的書籍，曾是許多人的出行必備，記錄了城市的變遷與人們的共同回憶。 文：Kiki、攝：林俊源

香港街道地方指南的起源與影響 早在1977年，第一版香港街道地方指南就已問世，至今已有近半世紀歷史。這本綜合性地圖書資訊齊全、中英對照，涵蓋街道、大廈、政府機構等細節，對70、80後來說，更是充滿童年回憶。高峰期時，年銷量曾超過5萬冊，甚至登上1997年的暢銷榜。隨著2005年Google Maps的推出和智能手機的普及，印刷地圖的銷售量急劇下滑，從1990年代的巔峰降至今日的低谷。今年初，出版社宣布2026年版將是系列的最後一版，標誌著一個時代的終結。人們開始質疑：印刷地圖的淘汰是否必然？使用它找路真的百害而無一利？

「地圖書搵路大挑戰」：00後 vs 80後 為了讓觀眾沉浸式體驗印刷地圖的時代，我們邀請00後同事Chloe和80後同事Joe進行挑戰：僅用地圖書，從荃灣地鐵站出發，找到荃灣段289-301號建明街昌華大廈地下7A號舖。沒有Google Maps和手機，誰能更快抵達？對許多年輕人來說，地圖書頗為陌生。使用方法簡單：先查目錄按字母或筆畫順序找到頁數和格數，標註目的地後，再找附近交通工具，並翻到交通目錄確認站點。Chloe表示從未見過這種書，而Joe則喚起過去的熟悉感。 挑戰開始：兩位選手的表現

挑戰正式啟動，Chloe花了3分52秒在地圖上找到位置；Joe僅用1分39秒。Chloe自信滿滿，卻不小心走錯方向，混淆了昌華街和全昌街，花了10分鐘才發現錯誤。節目組給予提示後，她加速前進，甚至跑步追趕時間。最終，Joe以6分鐘完成任務，Chloe用了14分鐘。雖然有驚無險，但這突顯了經驗與活力的差異，也證明印刷地圖雖需時間適應，卻能帶來獨特的樂趣與成就感。

地圖映照香港歷史 翻開舊版地圖，我們可以看到1966年的香港與2026年的對比：從戰後快速擴張的九龍街道，到1997年回歸紀念版。這些地圖不僅記錄城市變遷，還反映殖民歷史與現代發展的交織。

地圖不僅是導航工具，在戰爭中更扮演關鍵角色。例如，日軍侵略香港時，曾使用戰略路線地圖規劃行動。印刷地圖的精準性，在那個時代往往決定勝負。 現代科技的衝擊與淘汰 20世紀後期，GPS、智慧手機和數字地圖興起，提供即時導航和交通資訊，遠勝印刷地圖的靜態性。2026年終結版一度賣斷貨，反映人們的懷念；始終數字化轉變降低了成本、提升環保，標誌印刷地圖主流地位的終結。