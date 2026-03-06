港榮輪完成在港首次綠色甲醇加注 陳美寶冀吸引國際航運商落戶

全球首艘甲醇雙燃料動力滾裝船「港榮輪」昨在香港完成首次綠色甲醇加注，亦是全國首次在錨地完成的綠色甲醇加注。運輸及物流局長陳美寶昨稱，香港已躋身液態天然氣和生物柴油常態化運作及加注的世界航運中心港口之列。政府在今年內提出重要法例修訂，為大宗商品貿易商提供半稅稅務優惠，希望吸引更多國際航運貿易商落戶香港。

陳美寶出席活動致辭時稱，綠色是高質量發展的底色，國際航運業推動綠色燃料發展屬大趨勢，推動綠色低碳航運發展亦是國家發展的戰略部署。特區政府正積極謀劃和布局提升作為國際航運中心的競爭力，特別是邁向綠色智慧和智能化。

特區政府在2024年11月推出《綠色船用燃料加注行動綱領》，公布後的3個月內，已見證了香港成功首次進行液化天然氣加注，去年進行了16次液化天然氣加注和110次生物柴油加注，涉及的綠色船用燃料加注量逾22萬噸。她指，香港會鎖定綠色甲醇，為全球船公司提供全鏈條加注和貿易環境；海事處早前公布甲醇加注工作守則，已獲得立法會相關委員會和大會的支持，通過為綠色甲醇加注提供稅務優惠及提出優惠措施，便利業界進行綠色甲醇加注。