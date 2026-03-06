恒大新任校長9月履新 莫家豪：將鞏固大學學術和教育基礎

香港恒生大學昨宣布委任莫家豪教授為下任校長，任期5年，由9月1日起生效，接替將於8月31日任期結束後退休的現任校長何順文。恒大指，任命由遴選委員會經過嚴謹的遴選程序後作出推薦，並經校董會和校務委員會通過；相信他的願景和專業知識等可引領恒大再創高峰。莫家豪則表示對任命感榮幸，將與校董會、學生、教職員等緊密合作，鞏固大學的學術和教育基礎，並通過創造新知識和研究產生深遠影響。

現任恒大常務暨學術及研究副校長的莫家豪，自2024年6月加入恒大。此前擔任嶺南大學副校長和香港教育大學副校長(研究與發展)。恒大稱，校董會和校務委員會欣賞莫家豪的策略願景、領導能力、學術地位及其致力將恒生大學打造成亞洲領先私立大學的決心。