恒大新任校長9月履新 莫家豪：將鞏固大學學術和教育基礎

香港恒生大學昨宣布委任莫家豪教授為下任校長，任期5年，由9月1日起生效，接替將於8月31日任期結束後退休的現任校長何順文。恒大指，任命由遴選委員會經過嚴謹的遴選程序後作出推薦，並經校董會和校務委員會通過；相信他的願景和專業知識等可引領恒大再創高峰。莫家豪則表示對任命感榮幸，將與校董會、學生、教職員等緊密合作，鞏固大學的學術和教育基礎，並通過創造新知識和研究產生深遠影響。
現任恒大常務暨學術及研究副校長的莫家豪，自2024年6月加入恒大。此前擔任嶺南大學副校長和香港教育大學副校長(研究與發展)。恒大稱，校董會和校務委員會欣賞莫家豪的策略願景、領導能力、學術地位及其致力將恒生大學打造成亞洲領先私立大學的決心。
曾入選史丹福大學 全球首2%科學家
莫家豪曾出版大量關於比較教育、社會治理和高等教育改革的學術著作和同行評審期刊文章，在香港、內地和英國均取得了卓越的學術與研究等成就；早年入選史丹福大學全球首2%科學家，並被Research.com評為社會科學和人文學科的頂尖領袖。最近，他被ScholarGPS評為2026年最傑出的學者，過去5年在亞洲研究領域排名第一，在高等教育研究領域排名第7。
自加入恒大以來，莫家豪成立研究生院和跨學科學院，推動開發大學的新課程和研究中心發展。恒大於去年6月為下任校長作全球招聘，經過嚴謹遴選和面試後，遴選委員會推薦莫家豪為最合適人選；又安排分享會讓他與教職員、學生和校友會面。莫家豪對任命感榮幸，他稱將會與校董會和校務委員會成員、學生、教職員、校友等緊密合作，鞏固大學的學術和教育基礎，發揚卓越傳統，並通過創造新知識和研究，產生深遠的影響。