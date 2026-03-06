4千部清洗機藏450公斤黃金白銀 海關破2.3億元貴金屬走私案

兩批擬空運往日本的逾4千部紫外光清洗機及多功能清洗機，每部機底貼上一塊金屬片，海關檢查發現，金屬片內部鑲入黃金及白銀薄片，行動中，檢獲168公斤黃金及285公斤白銀，市值約2.3億元，是海關有紀錄以來偵破最大宗貴金屬走私案。

攝︰鍾式明

海關周一在機場根據風險評估，於機場海關驗貨場搜查兩批準備空出口到日本的貨物，報關文件聲稱，貨物為合共4,680部紫外光清洗機及多功能清洗機。海關以X光機掃描後，發現貨物部分位置密度異常高，不符合清洗機的結構。人員打開貨物檢查，機器外觀並無異樣，惟深入檢視時，於每部清洗機的內部的底部找到一塊外加的長方形金屬片，並未連接到任何電動裝置。