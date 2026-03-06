4千部清洗機藏450公斤黃金白銀 海關破2.3億元貴金屬走私案

兩批擬空運往日本的逾4千部紫外光清洗機及多功能清洗機，每部機底貼上一塊金屬片，海關檢查發現，金屬片內部鑲入黃金及白銀薄片，行動中，檢獲168公斤黃金及285公斤白銀，市值約2.3億元，是海關有紀錄以來偵破最大宗貴金屬走私案。
攝︰鍾式明
海關周一在機場根據風險評估，於機場海關驗貨場搜查兩批準備空出口到日本的貨物，報關文件聲稱，貨物為合共4,680部紫外光清洗機及多功能清洗機。海關以X光機掃描後，發現貨物部分位置密度異常高，不符合清洗機的結構。人員打開貨物檢查，機器外觀並無異樣，惟深入檢視時，於每部清洗機的內部的底部找到一塊外加的長方形金屬片，並未連接到任何電動裝置。
人員利用儀器打開金屬片後，發現內部鑲入一塊黃金薄片及一塊白銀薄片，形容夾藏手法經精心設計計，增加查驗難度，惟難逃海關偵破。
海關機場科空運貨物第三組督察陳泳言，貨物經兩班航班分別運往日本，相信為減低被截獲後的損失，若成功走私，逃避約2,300萬元稅款。案中家用清洗機價值低於100元，花費昂貴空運成本運送相對低價的物品，並不具成本效益。
寄貨公司在港無登記
海關有組織罪案調查科高級調查主任何廷俊指，寄貨人為同一間公司，在香港並無登記，網上亦無相關資料，有機會為虛構公司；收貨人為兩間日本公司，分別經營運動用品及電商物流業務，海關正追查寄貨人及收貨人的身份，暫時未有人被捕。
日本徵收消費稅稅率為10%，有不法分子將黃金走私到日本，賺取一成稅差。日本對黃金入口有嚴格管制，中國駐日本大使館曾發出通知，提醒公民若攜帶黃金製品到日本，不分重量、大小，均要申報。如果是個人自用，總值不超過20萬日圓，履行相關手續後可免稅出入境。