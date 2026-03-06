熱門搜尋:
本地
出版：2026-Mar-06 09:40
更新：2026-Mar-06 09:40

伊朗局勢｜再有杜拜航班抵港 特區政府：爭取周末航班預留位置予港人

縱橫遊表示，滯留於杜拜的旅客、合共兩團20人，昨晚已順利返抵香港。(縱橫遊FB)

縱橫遊表示，滯留於杜拜的旅客、合共兩團20人，昨晚已順利返抵香港。(縱橫遊FB)

中東局勢持續緊張，繼早前衝突後首班從阿聯酋杜拜返港的航班抵達後，周四（5日）再有從杜拜起飛的航班抵達香港。縱橫遊表示，滯留於杜拜的旅客、合共兩團20人，昨晚已順利返抵香港。縱橫遊表示，涉及戰亂局勢的應對相對罕見，感謝所有參與及支持解決事情的各單位，包括阿聯酋航空提供機位安排、旅客的包容與高度配合等，令事件順利解決。

特區政府發言人表示，截至周四下午5時，入境處接獲約730名身處中東地區的港人查詢，當中約200人已安全離開當地，其餘港人均報稱身處安全地方，在接獲的查詢中接近九成是來自身處阿聯酋的港人。發言人指出，杜拜機場本月2日起恢復有限度運作，從當地起飛的航班現時主要由阿聯酋當地的航空公司營運。特區政府已向阿聯酋航空表達希望其盡快加開更多航班，正爭取本月7日及8日的航班預留部分位置，供特區政府直接安排有特別需要的港人回港。

特區政府發言人指出，中東區內大部分空域及機場仍然關閉，特區政府一直與航空公司保持緊密溝通，了解復航計劃，盡力為滯留當地港人爭取盡快獲得機位離開當地。入境處亦會繼續與相關港人保持聯絡，提供適切意見及可行協助，並繼續與外交部駐港公署、中國駐當地使領館及旅監局保持聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。

