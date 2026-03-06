旺角藥房明星貓「阻B」失蹤 店主報警 消息指身上沒AirTag裝置

旺角彌敦道737號一間藥房的7歲著名明星貓「阻B」，驚傳於周四（5日）晚上在店外流連期間突然不知所終，牠身上佩戴的定位裝置AirTag在弼街一帶停止運作。店主擔心安危報警求助，警方將案件列作「動物遺失」處理。社交平台及多個寵物社群已發起全民尋貓行動。 據了解，一名35歲藥房負責人於昨晚10時發現舖頭圴一貓隻不見，良久沒有返回店內，報警求助。調查發現貓隻自行離開店舖時未有人行近接觸，其身上沒有晶片及任何AirTag等GPS定位裝置，案件列作「遺失動物」。

巴士站陪伴乘客等車 「阻B」自6個月大起在該藥房生活，現已成年，性格溫馴，在區內甚有名氣備受街坊追捧。由於牠每日早上在藥房開門後會跑到對開巴士站陪伴乘客等車，有網民覺得其舉動「似阻人等車」，遂被改花名「阻生」（阻擋別人等車的先生），其後有粉絲改為「阻B」。藥房閉路電視片段顯示，昨晚9時45分，「阻B」如常在巴士站附近徘徊，惟朝太子方向步行後便失去蹤影。 網傳被兩女抱走 店主稱難以證實 有貓義工稱，昨晚9時05分仍拍到「阻B」飲水的身影。豈料之後傳出失蹤。店員發現原本用於防走失的AirTag信號，最後停留在弼街後便斷絕，由於該AirTag剛於去年5月更換電池，店主質疑裝置並非失靈，懷疑遭人蓄意破壞。店員劉先生表示，店舖平日晚上11時關門，「阻B」在9時45分至10時失蹤。閉路電視未有直接拍下貓隻被抱走的過程，惟不排除當時經過彌敦道的2號巴士，其車Cam可能紀錄下關鍵一刻。阻B過往曾被人偷走，但均能尋回。

對於網上有傳聞指「阻B」被兩名女子抱走，店主表示暫難以證實，他與店員及義工在附近一帶搜尋，可惜未有發現。事件引發網民高度關注，社交平台及多個寵物社群已發起全民尋貓行動。