將軍澳醫院八旬女病人做造口手術　三周後揭位置出錯器官衰竭離世

將軍澳醫院一名患結腸癌85歲女病人，2月7日做橫結腸造口手術，原定造口位置在橫結腸，3周後發現造口在胃部，病人本月3日離世。

將軍澳醫院回應《am730》查詢時表示，該名病人接受手術後，入住深切治療部及外科病房，上月16日轉往靈實醫院接受康復治療，維生指數一直穩定，但造口持續出現較高輸出量。病人本月1日出現腹痛、血壓低及心跳加速，翌日轉回將軍澳醫院外科病房進一步治療。

該名病人本月3日接受緊急電腦掃描，發現造口位置在胃部，並非原定的橫結腸。病人出現嚴重脫水及室上性心跳過速，醫護人員為她進行心臟復律及藥物治療，並轉送深切治療部接受進一步治療。病人其後情況持續轉差，醫護人員和家屬商討後，同意不作心肺復甦術，病人因為多個器官衰竭，於同日晚上離世。