出版：2026-Mar-06 10:27
更新：2026-Mar-06 10:46

將軍澳醫院八旬女病人做造口手術　三周後揭位置出錯器官衰竭離世

將軍澳醫院(資料圖片)

將軍澳醫院一名病人做橫結腸造口手術，3周後發現造口位置出錯。(資料圖片)

將軍澳醫院一名患結腸癌85歲女病人，2月7日做橫結腸造口手術，原定造口位置在橫結腸，3周後發現造口在胃部，病人本月3日離世。

將軍澳醫院回應《am730》查詢時表示，該名病人接受手術後，入住深切治療部及外科病房，上月16日轉往靈實醫院接受康復治療，維生指數一直穩定，但造口持續出現較高輸出量。病人本月1日出現腹痛、血壓低及心跳加速，翌日轉回將軍澳醫院外科病房進一步治療。

該名病人本月3日接受緊急電腦掃描，發現造口位置在胃部，並非原定的橫結腸。病人出現嚴重脫水及室上性心跳過速，醫護人員為她進行心臟復律及藥物治療，並轉送深切治療部接受進一步治療。病人其後情況持續轉差，醫護人員和家屬商討後，同意不作心肺復甦術，病人因為多個器官衰竭，於同日晚上離世。

院方表示對事件深感難過，已跟病人家屬會面，詳細解釋事件及致歉，並向家屬致以最深切慰問，會與家屬保持密切溝通，提供所需協助。

院方非常關注事件，已透過早前事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，會成立根源分析委員會詳細調查事件，並於8周內完成報告及提出改善建議。院方在事發後已即時採取措施，加強相關手術培訓，及再次提醒醫護人員要密切監察病人術後情況。個案已轉交死因裁判官跟進。

