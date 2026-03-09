《社情》特輯｜理財防騙

投委會《理財能力研究2024》指出，香港整體理財能力持續上升，然而另一項《投資者知識與傾向》研究卻發現，近四成投資者屬「過度自信」，易在複雜的詐騙手段中產生認知盲點。縱使大眾對詐騙的警覺提高，但面對五花八門的手段，持續的地方教育支援、銀行業界的科技防禦，以及執法機關的攔截機制，三者缺一不可。 詐騙案 6 年來首見跌幅 唯投資及「刷單」騙案錄上升 據警務處表示，去年整體錄得逾8.9萬宗案件，當中4.3萬宗為詐騙案，佔整體罪案近半數（48.5%）。騙案金額輕微回落，由上一年度的 92 億港元減少至 81 億港元。當中，網上投資騙案升三成至5,135宗，涉及損失金額35.8億元，按年升近六成，損失金額為所有騙案類型中最高。其次為網上求職騙案，有4,095宗，大多數為「刷單」騙案（96.5%），即騙徒訛稱先付款「刷單」購物可賺佣金。而網購騙案佔近三成。演唱會門票網購騙案亦顯著增加，按年升六成至2,805宗。

警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩

警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩指，投資騙案中手法層出不窮，其中一種常見的騙徒手法是以「漏水」、「噪音」等生活瑣事為藉口，主動在Facebook 、Instagram、WhatsApp或其他通訊軟件接觸目標。另一種常見手法是將受害人加入WhatsApp群組，一開始分享投資建議。群組成員不時指自己跟隨投資建議並獲利，隨後，誘導下載虛假投資平台應用程式並注資增值。亦有騙徒於社交媒體冒認理財投資專家，獲得信任後便開始進行詐騙。網上投資騙案的損失龐大，當中三分一（11.8億元）涉及虛擬資產，受害群組集中於40－59歲及60歲以上銀髮族，多數有穩定積蓄或退休金，本希望藉投資「錢生錢」。 至於「刷單賺佣」騙案，多為網購任務。騙徒透過社交媒體刊登廣告招聘「點讚員」或「下單員」，強調職位不拘學歷與經驗，並向受害人訛稱完成簡單任務（如將產品加入購物車）以賺取酬勞，隨後要求受害人先墊支款項至指定平台推高銷售額，唯平台資訊均為虛假 。李警司強調受害群組無特定趨勢，涵蓋年輕人、學生至家庭主婦。 警方應對投資騙案措施 就投資騙案，反詐騙協調中心（ADCC）自2023年聯同銀行持續監測可疑交易與銀行戶口，一旦市民轉帳至可疑銀行戶口，「防騙預警」便會啟動，由銀行職員或警方告誡市民停止可疑交易。警方已推出「FINEST 2.0」訊息共享平台，打擊傀儡戶口；亦已成立「成立虛擬資產情報工作組」，應對加密貨幣及洗黑錢風險。 新型誘騙招數 深度偽造（Deepfake）：利用官員、名人、投資專家圖片、影片與錄音，竄改公開片段，誘騙投資

遠端操控：以鏡像投屏（Mirror Screen）與螢幕共享（Share Screen），直接操作年邁事主戶口完成網上轉帳

盜用帳戶：用駭客手段竊取Whatsapp帳戶資訊，研究用戶語氣與風格後，再假冒親友借錢應急 騙案防範建議 切勿理會陌生訊息

核實身份：即使是親友或專業人士（如律師）要求轉賬，必須親自回撥核實，並且留意收款戶口名稱是否跟當事人相符

以「防騙視伏App （Scameter+）」查詢可疑號碼、戶口或網址

致電「防騙易18222 」二十四小時電話諮詢熱線尋求協助

關注「守網者」一站式網路資訊平台，獲取最新網絡安全及防騙資訊

多元族裔與長者鮮能掌握理財投資決策 理財障礙須拆解 市場上財務及理財產品大多以中文或英文介紹，正正成為多元族裔人士的障礙。循道愛華村服務中心社會福利部社工盧蔚珊補充，多元族裔人士的文化背景、家庭觀念，以及對投資或管理金錢的看法，也很大程度上影響她們的財務決策。例如，在伊斯蘭教的宗教法律（沙里亞）下，一般禁止涉及利息的金融安排，包括銀行存款利息。家庭主要透過工作解決生活問題，難以建立長遠的理財規劃。當作為家庭經濟支柱的成員失去工作能力，其他家庭成員亦會變得束手無策。 從事長者服務的社工梁琪欣指，部分領取綜援的長者認為自己生活拮据，無暇進一步學習理財。他們對騙案手法陌生，遇到騙案「找上門」時，才向機構求助。梁社工表示不少長者除了朋友及電視媒體外，沒有其他途徑接收理財知識，故此長者們極需要理財教育。以往舉辦的理財活動，她發現長者對安老按揭、遺產認證等資訊興趣濃厚。未來亦會聯同銀行展開一系列家庭理財計劃，令長者及其家人知道更多理財概念，藉此教導家庭如何進行有效的理財溝通。

銀行業界推行多面向防騙措施 倡理財教育應以「家庭」為單位 建立健康的家庭財務韌性 現時，銀行業界聯同金管局推出一連串反詐騙措施，包括不斷強化數碼銀行服務系統，利用人面識別技術、數據及保安編碼，協助職員與客戶識別可疑訊息來源或交易。 星展基金會副總裁陸樺認為，理財教育不應局限於單一對象，而應擴展至整個家庭。「無論是父母、子女，甚至是長者，每個人都應該參與其中，成為這段學習旅程的一部分。」他指出，「因為家庭財務狀況，往往牽動著整個家庭的情緒與未來規劃。」當一家人能夠坐下來，就金錢的分配、支出與儲蓄進行坦誠、具同理心的交流，並輔以實用的工具和技巧，財務管理自然能事半功倍。

星展基金會副總裁陸樺

針對基層家庭理財教育，星展基金會與香港社會服務聯會攜手推出「講心又講金 ─ 家庭理財教育計劃」。期望提升基層家庭的財務規劃能力及防騙意識，並以「家庭為本」的理財模式，增強家庭成員間的溝通，扭轉坊間一般認為「講錢傷感情」的狀況，讓理財成為拉近家庭關係的橋樑，以及日常討論的一部分。