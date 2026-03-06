大埔宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪離世百日 未婚妻仍心痛：未同你講到「再見」

何偉豪原定於在去年除夕與Kiki結婚，但一場五級火令二人天人相隔。Kiki在社交平台Threads表示「100天了」，但自己「眼淚流到第100天，仍然好痛、好痛。」她希望何偉豪回到她的身邊，「好想再聽到你行樓梯上屋企嘅腳步聲」。她稱每一日腦海都會不斷重演當日的一切，收到電話、趕去醫院、跑入急症室，「然後..終於見到你，但係..你已經無辦法再起身。明明你啱啱先打過電話畀我。」Kiki亦提及「我知你唔想我咁樣，所以我有在努力，希望你原諒我嘅自私，我仲未同你講到『再見』。很愛你。」