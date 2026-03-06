大埔宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪離世百日 未婚妻仍心痛：未同你講到「再見」

大埔宏福苑五級火於去年11月26日發生，至昨日(3月5日)為事件發生100日。於火災中英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪，家屬獲政府根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」發放615萬元。何偉豪未婚妻Kiki昨在社交平台發文寫下心聲表達不捨，稱自己「眼淚流到第100天」，內心仍然「好痛」，更直言「我仲未同你講到『再見』」。
何偉豪原定於在去年除夕與Kiki結婚，但一場五級火令二人天人相隔。Kiki在社交平台Threads表示「100天了」，但自己「眼淚流到第100天，仍然好痛、好痛。」她希望何偉豪回到她的身邊，「好想再聽到你行樓梯上屋企嘅腳步聲」。她稱每一日腦海都會不斷重演當日的一切，收到電話、趕去醫院、跑入急症室，「然後..終於見到你，但係..你已經無辦法再起身。明明你啱啱先打過電話畀我。」Kiki亦提及「我知你唔想我咁樣，所以我有在努力，希望你原諒我嘅自私，我仲未同你講到『再見』。很愛你。」
大批網民留言安慰Kiki，叫她不用自責，希望她可以照顧自己，於餘下人生重新振作，「何Sir已經冇痛苦了，只要大家冇忘記佢，佢仍然在大家心中，佢一定仲係好愛你」、「好好生活，就是送給亡者最好的禮物！」、「時間係最好嘅良藥，佢冇離開過，只係活喺你心裏面啫」、「何sir其實一直都喺你身後保護緊你」，亦有網民表示「加油，大家一齊撐住你」、「好多香港人都仍然好痛」。