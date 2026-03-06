大埔宏福苑五級火｜3工人偷單位9萬元首飾　暫控盜竊罪今日提堂(更新)

大埔宏福苑發生五級火後，正進行一系列工程，確保樓宇結構安全。有3名負責加固工程的工人懷疑盜竊被捕，身上藏有值約9萬元首飾，涉及一個單位。警方已起回金器等贓物，斥他們進入單位工作時趁機犯案，行為卑劣，對此嚴厲譴責。對於有目擊者發現宏福苑有單位昨晚出現燈光，消息指當時警方於案發後派員巡查相關樓層單位。3名工人被暫控一項盜竊罪，今日在沙田裁判法院提堂。 政府高度關注事件，政務司副司長卓永興已要求保安局聯同警方覆檢現行所有授權人士進出宏福苑的流程，引入加強措施，防止同類事故發生，保障居民的財產。政府發言人說，現時所有進入宏福苑的工人，必須向警方登記資料和出示身份證，並交代工作性質和樓層等，亦要在警務人員陪同下才能夠進出大廈；工人時，警方亦會搜查是否有可疑物品。政府跨局跨部門正積極推進讓宏福苑居民返回單位查看及執拾的行動，今個月內會公布。



警斥行為卑劣 相信沒有其他同黨 大埔警區助理指揮官（刑事）鍾志強警司表示，周四(5日)下午約1時30分，警方發現三名男工人，分別姓余(32歲)，姓黃(38歲)及姓張(32歲)在宏泰閣一單位進行加固工程期間形跡可疑 ，懷疑盜竊，調查期間在他們身上檢獲價值約9萬元的7件首飾，相信從三人負責加固的單位內盗取。大埔警區重案組積極跟進調查案件，已聯絡單位住戶，確認相關首飾為其個人物品。警方其後巡查三名被捕男子於宏福苑曾進行工程的單位，未有進一步發現，亦相信沒有其他同黨犯罪。

鍾志強又說，所有進入宏福苑的工人都要向警方登記資料和出示身份證，亦要交代工作性質、工作樓層等，並要在警員陪同下才能進出大廈，離開大廈時警方亦會搜查有沒有可疑物品。 居民對事件震驚 質疑只是冰山一角 有宏福苑居民向保安局局長鄧炳強及政務司副司長卓永興等發出聯署公開信，稱對事件感到震驚、徬徨及憤懣交集，認為案件「只是冰山一角，不會是第一次，亦絕非最後一次」，斥保安及管理安排出現嚴重漏洞，未有切實履行對居民「確保財物安全」的承諾，導致第三者有機可乘。

公開信要求當局立即向住戶公開交代涉嫌盜竊事件，包括涉事人士身份；由保安局及相關決策部門承擔政治及管理責任，全面檢討現行宏福苑出入及保安安排；加強保安及監察，包括出入登記制度；重新檢視並修訂原訂「最快4月底」讓業主及住戶上樓執拾的安排；以及承諾在未完成檢討及改善措施前，不會擴大第三方在屋苑內的工作範圍或授予更多不受監督的出入權限，以免再發生同類事件。