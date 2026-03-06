大埔宏福苑五級火｜3工人偷屋內9萬元首飾被捕 居民聯署信促當局交代(更新)

大埔宏福苑發生五級火後，正進行一系列工程，確保樓宇結構安全。有3名負責加固工程的工人懷疑盜竊被捕，身上藏有值約9萬元首飾，涉及一個單位。警方已起回金器等贓物，斥他們進入單位工作時趁機犯案，行為卑劣，對此嚴厲譴責。

警斥行為卑劣 相信沒有其他同黨

大埔警區助理指揮官（刑事）鍾志強警司今晚(6日)表示，周四(5日)下午約1時30分，警方發現三名男工人，分別姓余(32歲)，姓黃(38歲)及姓張(32歲)在宏泰閣一單位進行加固工程期間形跡可疑 ，懷疑盜竊，調查期間在他們身上檢獲價值約9萬元的7件首飾，相信從三人負責加固的單位內盗取。警方即場拘捕三人涉嫌「盜竊」，他們正被扣留調查。大埔警區重案組積極跟進調查案件，已聯絡單位住戶，確認相關首飾為其個人物品。警方其後巡查三名被捕男子於宏福苑曾進行工程的單位，未有進一步發現，亦相信沒有其他同黨犯罪。