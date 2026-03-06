本港現今年首宗本地麻疹個案　石籬二邨外傭傳染期內曾在附近小學逗留

患者上月28日起出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、眼睛發紅及皮疹，前日到私家診所求醫，隨即被轉介瑪嘉烈醫院急症室，需留院接受治療。她的臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。流行病學調查顯示，病人不曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊。她有3名家居接觸者，另有5人曾於傳染期內到訪其住所，被列為密切接觸者。上述8名密切接觸者均報稱已接種麻疹疫苗，暫時都沒有病徵。

除前往求診外，病人於傳染期內曾在住所附近的慈幼葉漢千禧小學外逗留，其他時間主要留在住所。中心已聯絡病人曾到訪的私家診所及該小學，以找出是否涉及高危人士，會安排未具備免疫力的接觸者接種麻疹疫苗。

接種疫苗是預防的最有效方法

衞生防護中心總監徐樂堅說，全球多地正面臨麻疹爆發。北美洲（包括美國、加拿大及墨西哥）及東南亞地區（包括印尼、柬埔寨和菲律賓）近年因疫苗覆蓋接種率偏低，持續出現麻疹疫情。亞洲方面，麻疹在菲律賓、印尼和越南的發病率維持在高水平，日本的個案今年亦大幅上升，截至上月25日已錄得71宗個案，高於過去6年同期。徐樂堅表示香港作為國際旅遊頻繁的城市，面對輸入麻疹病毒及其在本地社區傳播的潛在風險。衞生防護中心提醒市民，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。