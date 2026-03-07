全國兩會2026｜丁薛祥參加港區人大代表團審議　指立法會在行政主導下大有可為

會議在人民大會堂香港廳舉行，由港區人大團團長馬逢國主持，首位發言的是全國人大常委、立法會主席李慧琼，題目是有關堅定維護行政主導體制。丁薛祥聽取李慧琼發言後表示，行政主導這個題目極其重要，這是新形勢下，國家主席習近平對香港依法治理、良政善治提出新的要求、新的課題。行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務。

立法會在行政主導下大有可為

丁薛祥指出，各方面要加強研究、探索和實踐，不斷總結，特別是立法會在行政主導下大有可為，實踐空間、探索空間和理論研究空間很大，希望在第八屆立法會期間，李慧琼帶領立法會很好探索、研究和實踐這個命題，產出更多符合香港實際、中央要求的實踐成果。丁薛祥亦祝賀對方擔任第八屆立法會主席，認為責任更重，既是幾百萬香港市民的重托，也是中央政府、全中國14億人民的重托。

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、以及中聯辦主任周霽等列席會議。丁薛祥昨日在全國政協禮堂，參加港澳全國政協委員聯組會，與委員共商國是，這是他連續第三年分別會見本港的人大代表和政協委員。