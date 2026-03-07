多條離島渡輪航線擬4月起加價　中環往長洲加價12.5%

多程優惠票種（只適用於「中環－長洲」航線）的票價上調8%

運輸署向離島區議會提交文件，指出6條主要離島渡輪航線上一次調整票價是於 2023年9月24日。而自2023年10月起至2025年9月，若撇除政府於特別協助措施下的補助，新渡輪及港九小輪的3條航線分別錄得約34.6%及48.1%的虧損。運輸署提出調整票價建議。

多程優惠票種（假日來回票除外）按現時票價上調8%；假日來回票的票價則以整合後的平日單程票票價作為基礎，以折扣方式釐定。持有人日後乘搭高速船航班時，無需補付乘搭高速船的額外船費

成人單程劃一票價為33.5元（平日）及48.5元（假日）。新票價將較現時高速船票價下調0.4元至0.6元。使用單程票的乘客可在票價調整後以較低的票價享用高速船服務，達致「快船降價，服務升級」

多程優惠票種（即日來回票及假日來回票除外）按現時票價上調8%；即日來回票及假日來回票的票價則以整合後的平日單程票票價作為基礎，以折扣方式釐定。持票人日後乘搭高速船航班時，無需補付乘搭高速船的額外船費

整合後成人單程的劃一票價為31.9元（平日）及46.6元（假日）。新票價將較現時高速船票價下調5元至7.7元

為減輕使用單程票乘客的票價壓力，同時為使用多程票的乘客提供更多選擇及更大靈活性，現行多程票安排將作以下優化

新渡輪會推出30日6程多程票

新渡輪會延長20程/12程多程票的使用期限，由現時30日延長至45日；港九小輪亦會延長10程多程票的使用期限，由現時60日延長至90日

運輸署強調理解離島渡輪服務對離島居民出行的重要性。在考慮渡輪公司的申請時，運輸署審慎考慮了多項因素，包括公眾對票價調整的接受程度、渡輪營辦商的財政狀況、服務表現、營運資料、財務數據和長遠財務可持續性，以及渡輪營辦商可採取的其他改善財政狀況的措施等。由於渡輪營辦商近年面對乘客量下跌的情況及營運成本持續上漲，運輸署認為渡輪營辦商有切實的需要調整票價，以確保各條渡輪航線能維持現有的服務水平。