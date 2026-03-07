結業潮｜本土時裝品牌HISSO將全綫結業 開業15年連姊妹品牌共18分店

餐飲業及零售業近年均面對困境，2026年結業潮仍不止。開業15年的本土時裝品牌HISSO及其姊妹店Story Behind，近日於社交平台宣布，全線分店將於4月7日前陸續結業，「為15年的旅程劃上句號」，其間會進行結業清貨，全場貨品低至1折起，3件再額外9折。HISSO現時有12間分店，而Story Behind有6間分店。

HISSO於帖文中形容：「15年，是一個圓滿的數字，是時候為這段旅程劃上句號」，亦感激顧客支持，「衷心感謝你們支持本地品牌，感謝你們曾經選擇HISSO」。團隊亦表示會「帶著滿滿的回憶、感恩的心和微笑跟大家說再見，期待以更好的自己重新出發，有緣再見」。

於3年前成立的姊妹店Story Behind亦發文，宣布所有門店將陸續結束直至4月7日，並形容品牌是「一次大膽的嘗試，源於一個任性的想法」，感謝顧客讓這段「小小而珍貴的故事，優雅地落幕」。而兩品牌均表示，結業清貨將由即日起開始。

翻查資料，HISSO自2011年成立，主打本地自家設計男女裝，由小店擴展至多區都有門市。HISSO現時有12間分店，分別於觀塘APM、九龍灣淘大商場、九龍灣德福廣場、啟德零售館、銅鑼灣皇室堡、旺角T.O.P.、旺角朗豪坊、沙田新城市廣場、葵芳新都會、荃灣荃新天地、荃灣千色Citistore、將軍澳新都城中心。