三八婦女節 瑰麗酒店男女員工俱享16周全薪育嬰假 涵蓋生育與領養

今日是三八婦女節，瑰麗酒店集團宣布推出全球育嬰假期政策，為集團旗下遍布全球的企業辦公室及營運物業的合資格員工提供16周全薪育嬰假期福利，並於今年1月1日起生效。集團指，政策體現了集團在員工福祉、個人發展及職場平等方面的長期承諾。透過建立公平一致的全球制度框架，促進人力資源體系的可持續發展，並為行業推動具制度性的轉變。
合資格員工享至少16周100%基本薪酬帶薪育嬰假期
集團又稱，在符合當地法律的基礎上，適用於所有職級合資格員工；補充指如當地法定帶薪育嬰假期少於16周，集團將補助差額，確保合資格員工可享有至少16周100%基本薪酬的帶薪育嬰假期；如當地法定福利高於集團育嬰假期標準時，則按照當地法例執行。
鄭志雯表示，新政策將理念落實為行動
瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，酒店業是一個以人為本的行業。新政策將理念落實為行動。支持員工在人生邁向為人父母的重要人生階段，是推動職場公平文化與提升家庭福祉的重要措施，同時亦有助於增強企業的長遠發展韌性。
涵蓋生育 領養及其他依法認可育嬰方式
在當地法律允許的範圍內，該政策適用於所有合資格員工，涵蓋生育、領養及其他依法認可的育嬰方式，減少因育嬰責任對員工職涯造成的影響，進一步體現集團打造公平就業環境及多元共融文化的承諾。全球人才與文化高級副總裁龍洛俊指出，育嬰責任常令酒店業員工面臨職涯挑戰，新政策透過具體支援有助吸引、留住及培育人才。
隨著瑰麗酒店集團持續拓展全球業務，全球育嬰假期政策將成為集團長期制度安排。集團將進一步提升人才穩定性與團隊凝聚力，支持員工家庭發展，持續實踐「共同營造人與地方相輔相成的美好未來」的企業願景。