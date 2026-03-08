三八婦女節 瑰麗酒店男女員工俱享16周全薪育嬰假 涵蓋生育與領養

今日是三八婦女節，瑰麗酒店集團宣布推出全球育嬰假期政策，為集團旗下遍布全球的企業辦公室及營運物業的合資格員工提供16周全薪育嬰假期福利，並於今年1月1日起生效。集團指，政策體現了集團在員工福祉、個人發展及職場平等方面的長期承諾。透過建立公平一致的全球制度框架，促進人力資源體系的可持續發展，並為行業推動具制度性的轉變。

合資格員工享至少16周100%基本薪酬帶薪育嬰假期

集團又稱，在符合當地法律的基礎上，適用於所有職級合資格員工；補充指如當地法定帶薪育嬰假期少於16周，集團將補助差額，確保合資格員工可享有至少16周100%基本薪酬的帶薪育嬰假期；如當地法定福利高於集團育嬰假期標準時，則按照當地法例執行。