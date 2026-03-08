伊朗局勢｜丘應樺指戰事影響港進出口貿易　何力治盼加強「安全港」角色

中東局勢持續緊張，商務及經濟局局長丘應樺指，受霍爾木茲海峽封鎖致貨物進出受阻，對本港進出口貿易有影響但整體影響不大。他表示，戰事或導致油價上升和供應鏈受阻，但同時或會有資金因避險而流入本港，至於會否調低今年經濟增長預測，他認為目前言之尚早，仍然要密切留意戰事會否惡化。

丘應樺在一個電視節目稱，香港和中東去年雙邊貿易總額約1,600億元，份量相對不是太大，又指中東只是本港進出口其中一個市場，未來會開拓更多新市場和經濟體，如中亞、東歐、北非國家等，舉例指中亞礦產業強大，有助加強香港的大宗商品交易生態圈。

本港有經貿辦身處戰區，丘應樺引述當地匯報指市面大致平靜，商業活動未有明顯變化，又說在沙特阿拉伯首都利雅德設置中東地區第二個經貿辦的籌備工作進展良好，當局會視乎實際情況推展，強調不會放棄開設。對於港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪被控違反英國國安法，丘應樺稱案件正進行司法程序，不宜發表意見，但指出事件與外經貿辦完全沒有關係。

另外，「一帶一路」專員何力治於另一電視節目稱，香港與中東合作深遠，希望中東的緊張局勢只是短暫，但提到過去數年全球許多地區都存在不穩或緊張局勢，而機遇、資金、人才和商機都會由不穩地方流向穩定的地方，因此本港希望能進一步加強作為「安全港」、穩定經濟體的角色。