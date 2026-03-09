屋邨學校每年投放200萬 免費提供音體藝裝備　全校逾700學生受惠

社會提出給予青年向上流動機會，惟香港貧富懸殊問題嚴峻，基層與富裕家庭收入差距大，亦讓教育漸漸難以保證向上流動，使社會階級固化現象加劇。保良局姚連生中學溫家輝校長稱，為確保學生不會受家庭經濟狀況影響，而限制參與課外活動從而減少拓寬視野的機會，學校每年從教育基金撥款200萬，投入學生的學校活動和學習支援。有來自基層家庭的學生表示，因得學校給予機會多認識世界，讓其明白並不只有讀書一條出路，亦培養了其與人合作的能力及自信心。

溫家輝表示，保良局姚連生中學作為屋邨學校，絕大部分學生均來自附近屋邨的基層家庭；而學校透過已故慈善家姚連生捐贈的「姚連生教育基金」，每年滾存的利息以及其他資源約能撥款合共約200萬元，投放於學生的學校活動和學習支援，包括交流團、音體藝活動和制服團體的制服開支等，全校逾700學生均能受惠。學校目前正推行「一生一活動」，每位初中學均需參與一項或以上的課外活動或制服團隊，可由學生自行選擇。其中，所有活動、訓練的專業教練費用、制服、隊衣、樂器借用、裝備等均由學校免費提供。

溫家輝指，在目前條件相對充裕的情況下希望能給予學生機會而非直接資助。「大部分入讀我們屋邨中學的同學，普遍自信心較讀傳統精英學校的低。」他又指，措施是為了學生能站在「最公平的起跑線上，用6年時間去追回起步點」。主要是為了提高學生的學習動機和自信，最終能找到前行的路。「我們給他一套後隊衣，希望他跳得更高；給一套整齊的制服，希望他站得更直；給一張機票和酒店，希望他能夠飛得更加遠。」

來自基層家庭的范林慧和周芷慧，現時正分別就讀中四及中五年級。范林慧表示自己是個十足十的「E人」，熱愛結交好友，亦會把自己的時間塞到最滿。惟小學時因遇上疫情很少機會外出，自己作為家中最大的姐姐，底下還有兩個妹妹，知道媽媽照顧3個女兒很辛苦，也未必能向母親提要拿錢參加活動。因着學校給予機會，才讓她不用擔心費用問題也能參與各項活動，包括田徑、大提琴班、巧固球隊、手球隊、管弦樂團、女童軍、英語補習班等，也能參加交流團，到外地見識世界。她表示，若非學校給予機會，她可能每天放學後只能回到家裏、無所事事。

范林慧指，早前跟着女童軍參加日本交流團，去到大阪和京都，認識了很多其他學校的朋友，也得到了很多特別的機會，例如到環保焚化爐參觀等，都是很難得的體驗。她表示知道自己讀書方面不夠好，透過加入這些活動也明白到學習並不只有一條出路；在參與學校的英語補習班後，亦從中學習到不少知識。接下來將會到葡萄牙參與交流團，而未來則希望能當護士，目前會以香港都會大學為目標。

基層學生：得以培養上進性格

修讀中國歷史的周芷慧亦表示，因家裏經濟條件有限，家人亦非常忙碌很少有機會可以出外走走。而本來比較害羞、不自信的她在參加以聯校形式進行西安交流團後，因不時要參與聯校分享，她變得更願意及有勇氣與人接觸。加上親眼見過文物，亦更鞏固其眼見為實、以史求真的概念。「不僅給了我機會去認識多一點外面的世界，也培養了我與別人合作的能力和自信心」。周芷慧又稱，學生很少自己去找機會，而學校的老師鼓勵其參與不同的比賽，也是在培養學生們主動想要上進的性格。談及未來，她則希望能到博物館裡做與歷史相關的工作。