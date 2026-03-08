學生企業家以昔日香港地標研發桌遊　望拉近老友記與後生仔距離

Z世代作為數碼原住民，成長在科技高速發展的時代，跟長輩或會出現缺乏共同話題、難以表達情感的問題。有學生公司製造出一款以真實歷史為背景的解謎遊戲，猶如在盒子裏進行密室逃脫一樣，以昔日的香港歷史地標加入設計中，讓年輕人在碰上難關時主動找長輩協助；透過集體回憶，讓不同年代的家人也可以在遊玩中打開話匣子，一同玩樂。 由匯基書院(東九龍)學生所組成的學生公司「Navia」，透過科技與落地街訪老友記，由一開始以AI整理靈感，再到詢問家人老師意見，並實地與老友記接觸，最終創造出一款鼓勵年輕人和長輩共同遊玩、以真實歷史為背景的解謎桌遊「迷途顯影」。謎題設計中融入了豐富的歷史地標，例如前身為「廣州市場」的中環街市、西九龍中心「天龍過山車」及尖沙咀火車站等。其中的照片都是學生們找尋作為「香港舊照片」版主的老師余震宇所提供，絕大部分均是獨家、在網上也難以找到的相片，亦讓遊戲得以匯聚港人的集體回憶。

團隊更花逾10小時以上，設計出專屬網站，配合推進劇情。公司行政總裁的學生企業家洪逸榣表示，最初構思緣於自己82歲的外婆確診老人痴呆症，「她剛學識使用FaceTime時會每天打給我5至6次，有時候可能只有10秒說只是想看看我。其實我以前是覺得很煩，所以沒有把這些瞬間放上心，到現在她已經會忘了我是誰，會把我認錯；才令我知道，原來人會變老，變老是這麼的快」。 受個人經歷啟發 望打破長輩與年輕人隔膜 惟因以「老人痴呆」作為產品主軸須大量專業人士支持，亦因着不想讓更多年輕人有同一個後悔的經歷，最終團隊在商討年輕人與老年長輩之間最大的隔膜時，「發現很多人不是不想說，而是沒有什麼話題、共同的東西可以說，不知道該怎樣開口」，便想出要設計一副可以連結到兩代人，讓雙方共同配合遊玩的解謎類桌遊。因謎題加入了花碼字，洪逸榣表示「很多同學跟我們說在這一關卡關了，令我很驚訝的是他們沒有選擇問AI或Google，而是敲了阿公的門問他這些是什麼，當然阿公亦立刻破解了，協助順利通關。」

對於如何運用科技同時平衡創意，洪逸榣就直言，團隊主要靠AI協助整理構思，「我們給它一大段東西，可以很快幫我們結論目前面臨的問題，但要論解決方案的話還是自己的感受和自己落地去想最重要」。

學生為用而用新科技或增加成本 Navia早前參加了HSBC x JA 青年創業體驗計劃「創意市集」，並獲「最佳商品獎」冠軍，今年計劃吸引近90間中學、超過 2,100 名中學生參與。滙豐銀行慈善基金支持逾84間學生公司實現創業夢，昨在啟德零售館把產品推出市場。出席活動的滙豐工商金融董事總經理暨商務理財業務及客戶主管劉囅鋒表示，對於已習慣數碼生活的學生來說，在產品裏加入NFC、AI，「如同吃生菜一般，都一定有」，但怎樣能融入在產品上，令客戶獲得良好體驗，才是最令人欣賞的角度。「有一些學生或會為了應用一個技術，就將AI放在自己的產品場景中，卻有可能根本是沒有需要的，反而會令他們的產品變得更複雜，成本更高。有些JA公司做得很好就是他們懂得利用技術去讓產品更突出。」

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶關係管理及個人銀行策劃主管許熙敏補充，不少學生或會執着使用最新科技，但其實制作產品不一定要用上最新科技，最重要是知道客戶的痛點，去善用技術解決客戶的問題才是最成功的。