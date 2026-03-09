屋邨中學提供免費用音體藝裝備 校長望基層學生可追回起步點

基層家庭受經濟影響，難以為子女安排各式課外活動、興趣班，或窒礙學生發展。荃灣有屋邨中學每年從教育基金撥款200萬元，用於學生活動及學習支援，為全校逾700名學生免費提供音體藝裝備及交流團等機會。該校校長盼學生能站在「最公平的起跑線上，用6年時間去追回起步點」。有受惠學生指，學校給她「開眼界」機會，亦培養了其與人合作的能力及自信心，並讓他明白不只讀書一條出路。

位於荃灣石圍角邨的保良局姚連生中學校長溫家輝指，該校是屋邨學校，絕大部分學生來自基層家庭；學校透過已故慈善家姚連生捐贈的「姚連生教育基金」，每年滾存的利息以及其他資源整合出約200萬元，投放於學生的學校活動和學習支援，包括交流團、音體藝活動和制服團體的制服開支等，讓全校學生均能受惠。例如學校正推行「一生一活動」，每名初中生自行選擇下，須參與一項或以上的課外活動或制服團隊。專業教練費用、制服、隊衣、樂器借用和裝備等均由學校免費提供。

他坦言，部分學生自信心或較讀傳統精英學校的低。措施讓學生可站在「最公平的起跑線上，用6年時間去追回起步點」，盼藉此提高學生的學習動機和自信，找到前行的路，「給他一套隊衣，希望他跳得更高；給一套整齊的制服，希望他站得更直；給機票和酒店希望他能飛更遠。」

分別就讀中四及中五的范林慧和周芷慧來自基層家庭。范林慧稱，自己愛交朋友，因是家中長女，還有兩個妹妹，家中經濟力下，難以向母親提出參加活動的費用。幸學校提供資源，讓她可參與各式活動如田徑、大提琴班、巧固球隊、女童軍和英語補習班等，也能參加交流團到外地見識。如早前透過女童軍到日本大阪和京都交流，參觀環保焚化爐，亦認識了不同學校的朋友。她形容，自己讀書成績不夠好，透過課外活動明白到，學習並不只有一條出路，未來則以當護士為目標而努力。

周芷慧表示，性格比較害羞、缺乏自信，但參加以聯校形式的西安交流團後，因不時要參與分享，讓她變得更有勇氣與人接觸，透露交流亦鞏固其眼見為實、以史求真的概念。將來希望能從事與博物館及歷史相關的工作。