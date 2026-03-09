學生企業家以昔日地標研發桌遊 望拉近老友記與後生仔距離

Z世代作為「數碼原住民」，成長在科技高速發展的時代，跟長輩或會出現缺乏共同話題及難以表達情感的情況。有學生公司製造出一款以真實歷史為背景的解謎遊戲，玩家猶如在桌遊裏進行密室逃脫般挑戰，並將昔日的香港歷史地標加入設計，年輕人在碰上難關時可主動尋求長輩協助；透過集體回憶，讓不同年代的家人也可以在遊玩中打開話匣子，讓關係更密切。 由匯基書院(東九龍)學生所組成的學生公司「Navia」，創造出一款鼓勵年輕人和長輩共同遊玩、以真實歷史為背景的解謎桌遊「迷途顯影」。謎題設計中融入了豐富的歷史地標，如前身為「廣州市場」的中環街市、西九龍中心的「天龍過山車」及已拆卸的尖沙咀火車站等。

團隊更花逾10小時以上，設計出專屬網站，配合推進劇情。Navia行政總裁的學生企業家洪逸榣表示，最初構思源於自己82歲的外婆確診認知障礙症，「她剛學識使用FaceTime時會每天打給我5至6次……嗰時我係覺得很煩，亦不懂珍惜，現在外婆已經唔記得我係邊個，會把我認錯其他人。」 受個人經歷啟發 望打破隔膜 她稱，因不想讓更多年輕人亦有同樣遺憾，團隊思考有甚麼可加強年輕人與長輩的溝通方法，發現代溝問題可能是「不是不想溝通，而是無共同話題，故最終決定設計出一副讓雙方共同配合遊玩的解謎類桌遊。舉例遊戲加入「花碼字」(是中國一種十進制的計數系統)，「很多同學跟我們說這關很難，我好驚訝佢哋無問AI或Google，而是直接敲阿公房門問解答。」

設計過程中有運用科技，要與創意平衡，洪逸榣直言，團隊主要靠AI協助整理構思，「我們給它一大段東西，可以很快幫我們結論目前面臨的問題，但要解難，仍要靠自己去諗。」 學生為用而用新科技或增加成本 Navia早前參加了HSBC x JA青年創業體驗計劃「創意市集」，並獲「最佳商品獎」冠軍，今年計劃吸引近90間中學、超過2,100名中學生參與。滙豐銀行慈善基金支持逾84間學生公司實現創業夢，昨在啟德零售館把產品推出市場。出席活動的滙豐工商金融董事總經理暨商務理財業務及客戶主管劉囅鋒表示，對於已習慣數碼生活的學生來說，在產品裏加入NFC、AI，「如同吃生菜一般」，但怎樣融入產品，令客戶獲得良好體驗，才是最令人欣賞的角度。「有些學生或會為了應用一個技術，就將AI放在入產品場景，卻有可能根本是沒有需要的，反令產品變得更複雜，成本更高。有些計劃內的學生公司做得很好，就是他們懂得利用技術去讓產品更突出。」