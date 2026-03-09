社會大事致壓力增「五感」專注當刻助舒緩 藝術治療助生活重拾正軌

生活在節奏急速的香港，加上早前宏福苑大火，以至近來的伊朗戰爭新聞，難免令人情緒不安，如不適當排解，或有損身心健康。新生精神康復會臨床心理學家表示，市民看畢新聞後情緒有異，甚至影響到日常生活，便應暫停接收相關資訊。另外，新生會的公眾精神健康推廣計劃，教導市民以「五感」舒緩精神緊張與壓力，專注當刻生活。亦有經歷情緒困擾者，透過藝術治療，專注創作當刻，透過藝術創作舒憂解困。

新生會公眾精神健康推廣計劃昨日舉辦活動，讓市民透過五感回到當下，借助五感和呼吸，幫助及早察覺壓力與情緒變化。新生會臨床心理學家丘宛鑫表示，五感即把視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺帶入日常生活中。她續指，此方法可讓我們暫且放下眼前所擔心的事物，專注當下生活。 丘宛鑫解釋，五感即透過「5、4、3、2、1」緩解壓力，包括仔細觀察5項物件；細心聆聽4段聲音；用手接觸3件物；嗅一嗅環境中的2種味道；仔細品嘗一款自己喜歡的食物。

至於早前發生宏福苑大火，以至近來的伊朗戰爭，相關新聞持續發展，部分人或感不安。丘宛鑫表示，若市民看畢新聞後察覺有情緒是正常不過；惟當影響到日常生活，便應該「休息下」，暫停接收相關資訊；若有更嚴重情況如失眠，可找朋友傾訴，甚至尋求專業心理服務。政府稍後允許宏福苑居民回家收拾物件，對於如何面對被大火無情摧毀的家園，丘宛鑫表示，居民應要視乎自己當下的狀況，「未必要好急」，亦可找信任的人陪伴。

藝術創作助暫時忘卻痛楚 透過藝術治療，專注創作當刻，也是治療情緒的良藥。陳靜雯自2019年起加入新生會工場畫班，透過在工場創作，令她獲得久違的安全感。陳靜雯指，20年前已受情緒困擾，如今已康復，惟近年又出現睡眠障礙，透過藝術創作，她會不時在街上尋找靈感，閒時也會思考創作的題材。性格內向的陳靜雯，不敢向他人分享作品，直至有一天，導師告訴她藝術需要分享，令她十分感觸；她亦認為，專注藝術創作讓她有精神寄託，較少胡思亂想。

程慧媛以往從事地勤工作，工作分秒必爭，也令她十分性急。有一次工作時遇上意外，導致脊椎受傷，需要長期復用止痛藥。四年前，她加入新生會，在工場畫班開始復原之旅。她憶述，直至展開藝術創作之旅，才令她學懂慢下來。她現時在工場的其中一項工作是迷你軟陶訓練，即製作微型軟陶磁石帖。她形容，做手工藝的過程令她十分放鬆，忘記所有煩惱，「我長期食止痛藥，如果專注手工藝，就不會經常想着(痛)。」