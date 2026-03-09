全國兩會2026｜梁振英稱需更好了解十五五規劃機遇　非僅看香港章節

全國政協副主席梁振英表示，了解「十五五」規劃綱要草案，不能只看關於香港的章節，發展亦不應只局限於本港。(港台圖片)

全國政協副主席梁振英表示，了解「十五五」規劃綱要草案，不能只看關於香港的章節，發展亦不應只局限於本港。他說內地幅員廣、發展迅速，需要集合傳媒、專業團體、商會、社會組織力量，協助香港中小企更好了解國家五年規劃帶來的機遇，例如為內地製造業提供貿易服務，同時助力國家非經濟目標，包括提升中華文明傳播力、影響力、國際話語權等。

五年規劃不會因政府換屆受影響





正在北京參加全國兩會的梁振英接受訪問，他說或有人問香港像內地一樣制定首個五年規劃，是否失去「一國兩制」。他說不會，全國人大正審議的草案，列明國家堅持「一國兩制」方針，支持港澳特區主動對接國家發展規劃，融入和服務國家發展大局。 他又說，過去特區政府都有進行土地開發、房屋建設、城市建設等長遠規劃，不會因政府換屆而受影響；規劃可為香港提供未來五年，甚至更長時間的發展機遇與動力。



「十五五」規劃綱要草案對香港提出的「八大中心」外，進一步提出支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。梁振英認為，草案寫下相關發展方向，說明中央重視香港的功能，且較內地其他城市佔優。



他又認為，草案定下的目標高、工作量大，相信在各界同心同德和特區政府帶領下可以做到，執行關鍵在於精準對接，充分認識自身所長，深入了解內地所需，避免走彎路。