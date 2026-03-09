全國兩會2026｜梁振英稱需更好了解十五五規劃機遇　非僅看香港章節

全國政協副主席梁振英表示，了解「十五五」規劃綱要草案，不能只看關於香港的章節，發展亦不應只局限於本港。他說內地幅員廣、發展迅速，需要集合傳媒、專業團體、商會、社會組織力量，協助香港中小企更好了解國家五年規劃帶來的機遇，例如為內地製造業提供貿易服務，同時助力國家非經濟目標，包括提升中華文明傳播力、影響力、國際話語權等。
五年規劃不會因政府換屆受影響
正在北京參加全國兩會的梁振英接受訪問，他說或有人問香港像內地一樣制定首個五年規劃，是否失去「一國兩制」。他說不會，全國人大正審議的草案，列明國家堅持「一國兩制」方針，支持港澳特區主動對接國家發展規劃，融入和服務國家發展大局。 他又說，過去特區政府都有進行土地開發、房屋建設、城市建設等長遠規劃，不會因政府換屆而受影響；規劃可為香港提供未來五年，甚至更長時間的發展機遇與動力。
「十五五」規劃綱要草案對香港提出的「八大中心」外，進一步提出支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。梁振英認為，草案寫下相關發展方向，說明中央重視香港的功能，且較內地其他城市佔優。
他又認為，草案定下的目標高、工作量大，相信在各界同心同德和特區政府帶領下可以做到，執行關鍵在於精準對接，充分認識自身所長，深入了解內地所需，避免走彎路。
指內地發展迅速 香港需提升自身速度免失機遇
國務院總理李強在政府工作報告提出，要提升港澳依法治理效能。梁振英認為，每一個政府的治理效能都有提升空間，中央寫出來是希望香港不斷提升。對於「十五五」規劃綱要草案提出加快北部都會區建設，梁振英指出，內地發展非常迅速，香港對接內地時需提升自身速度，以免錯失與內地合作或為國家貢獻香港力量的機遇。
對於沙嶺數據園只有一間公司投標，他認為畢竟北都土地面積大，未來需做好推廣和執行工作，現在是好的開始。
梁振英說，香港是高度開放和國際化城市，在國際社會的接受程度十分高，近年來港經商、工作、旅遊的外國人越來越多，香港在經濟貿易和促進國際人文交流、講好中國故事、講好「一國兩制」故事，確實有特殊優勢。他又說，國家與東盟有密切的經貿及文化關係，東盟亦是香港第二大貿易夥伴，加上地理位置接近是香港可重點加強合作的市場。
需同時兼顧發展、開放與安全
另外，梁振英提醒，香港需同時兼顧發展、開放與安全，過去曾出現國家安全問題，因此不能麻痺大意，以為現在是「刀槍入庫、馬放南山」的那種理想環境。
原文刊登於 香港電台