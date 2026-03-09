熱門搜尋:
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
本地
出版：2026-Mar-09 10:08
更新：2026-Mar-09 10:08

大埔宏福苑五級火｜警方加強保安　有工人認為所有人需被搜身安排過分

3名負責大埔宏福苑鞏固工程的工人涉嫌盜取單位財物，警方即日起加強保安措施，工人離開屋苑時會被搜身(有線新聞畫面)

3名負責大埔宏福苑鞏固工程的工人涉嫌盜取單位財物，警方即日起加強保安措施，工人離開屋苑時會被搜身，有工人認為安排過分。

有工人指很少發生盜竊案

宏福苑的鞏固工程一度因盜竊案暫停，今日起恢復，並實施新措施加強保安。工人陳先生指出其實很少發生盜竊案，而原本進入宏福苑工作已經要向警方登記和簽擔保證明，認為因單一事件而要求所有人搜身的安排較麻煩，亦有些過分。不過，工人黃先生則認為進入他人屋內工作，被搜身是必須的。他指出只是工作，不覺得麻煩。

宏福苑居民吳小姐今早在電台節目稱，發生盜竊案的單位位於宏泰閣，是宏福苑大火死傷最嚴重的樓宇，她指出：「有機會係遺物嚟，點解都要偷呢？」她形容發生大火後竟然有盜竊案，是「幾重傷害」。她續指居民一直擔心工人上樓時盜竊，直言明顯是有保安漏洞，現時加強保安措施也不能釋除疑慮。她指出﹕「從來冇問咁我哋想點.....唔好夜長夢多，快啲畀我啲上樓（執拾）」。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝)

警方的加強保安措施包括增派在場警員人手；在現場增設儲物格，供工人進場時放置個人財物，每人不可攜帶超過500元現金上樓。進入單位前會由警方先記錄單位有無放在明顯位置的財物，並跟工人確認。工人完成工作，警方會搜身，並利用金屬探測器等工具協助，確保沒有帶走財物。

