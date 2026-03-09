大埔宏福苑五級火｜黃碧如：事件後頌雅路西項目改成居屋單位全數不小於400呎

黃碧如說，啟陽苑和盛緻苑撥出的單位數目以大單位較多。（港台圖片）

房委會預留最新一期居屋及綠置居共6個項目2,000個單位給宏福苑業主選購。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，當中約500個屬於面積較大的單位，之後在大埔頌雅路西等項目會再有約1,500個單位安排給居民選購。

黃碧如接受港台訪問表示，房委會作出安排是根據政府早前收集居民的意見，很多居民有興趣選購新居屋或綠置居。在他們較有興趣的項目中，較多選擇啟德啟陽苑和九龍灣盛緻苑，其次是希望安排在大埔區長遠住屋居所等。

黃碧如說，啟陽苑和盛緻苑撥出的單位數目以大單位較多，是因應宏福苑的單位面積一般在400多呎以上，因此預計居民對大單位的需求會較大。被問到大單位屆時會否供不應求，黃碧如說，需要同時平衡一般申請者需要，要留下一定數目的單位給他們選擇。