大埔宏福苑五級火｜黃碧如：事件後頌雅路西項目改成居屋單位全數不小於400呎

房委會預留最新一期居屋及綠置居共6個項目2,000個單位給宏福苑業主選購。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，當中約500個屬於面積較大的單位，之後在大埔頌雅路西等項目會再有約1,500個單位安排給居民選購。
黃碧如接受港台訪問表示，房委會作出安排是根據政府早前收集居民的意見，很多居民有興趣選購新居屋或綠置居。在他們較有興趣的項目中，較多選擇啟德啟陽苑和九龍灣盛緻苑，其次是希望安排在大埔區長遠住屋居所等。
黃碧如說，啟陽苑和盛緻苑撥出的單位數目以大單位較多，是因應宏福苑的單位面積一般在400多呎以上，因此預計居民對大單位的需求會較大。被問到大單位屆時會否供不應求，黃碧如說，需要同時平衡一般申請者需要，要留下一定數目的單位給他們選擇。
她又說，大埔頌雅路西項目原本是公屋項目，因應宏福苑事件，知道不少居民希望在大埔重置長遠居所，因此頌雅路西項目已改成居屋，並且將所有單位面積改成不小於400呎。
未來5年居屋及綠置居供應約59000單位
至於預留部分單位予宏福苑居民，黃碧如說，其他申請者中籤的機會會受到影響，但不用太擔心，因為未來5年，居屋及綠置居供應非常充足，預計會有約59,000個單位，較以往增加很多，當中亦有市區項目。
原文刊登於 香港電台