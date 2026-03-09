熱門搜尋:
出版：2026-Mar-09 11:28
更新：2026-Mar-09 11:28

啟思幼稚園創辦人陸趙鈞鴻逝世 享年98歲

陸趙鈞鴻曾在英華女學校附屬幼稚園任職主任。(英華女校校友會圖片)

陸趙鈞鴻曾在英華女學校附屬幼稚園任職主任。(英華女校校友會圖片)

啟思幼稚園幼兒園周日（8日）在學校網站發布訃聞，指啟思創辦人、資深幼兒教育工作者陸趙鈞鴻於本月1日逝世，享年98歲。校方以「愛與啟蒙的教育家」讚揚陸趙鈞鴻，指她畢生奉獻，以身踐道，為孩童築起知識與愛的園地，在幼兒教育領域貢獻良多，啟思仝人對其離世深感哀痛，向其家人及朋友致以深切慰問，她的感恩追思會訂於本月29日在北角衛理堂舉行。

啟思創辦人、資深幼兒教育工作者陸趙鈞鴻於本月1日逝世，享年98歲(啟思小學同學會fb)

拒填鴨式教育 堅持學童4歲前不執筆

陸趙鈞鴻1928年出生於廣州，出身富裕，因對幼兒教育興趣濃厚，報考南京金陵女子大學社會學系幼兒福利課程。1951年移居香港，曾在英華女學校附屬幼稚園任職主任，其後先後創辦北角衛理堂幼稚園、靈糧堂幼稚園，並成立晶晶教育出版社。1984年她開辦啟思幼稚園及幼兒園，推動新式的主題活動教學，因著重自由遊戲、探索與創作理念領先，並反對家長過度催谷孩子，開校之初拒絕填鴨式教育，堅持學童6歲前用母語學習、4歲前不可執筆寫字，很快拓展至十多間分校。

陸趙鈞鴻2001年榮獲香港教育學院（香港教育大學前身）頒發第一屆傑出教育家年獎項，當年的遴選委員會主席、「光纖之父」高錕讚辭指她是本港幼稚園教育的先驅，不少幼兒教育界的校長、教師都曾經是她的學生，貢獻很大。她亦於2004年獲特區政府頒發銅紫荊星章。

陸趙鈞鴻 啟思幼稚園
