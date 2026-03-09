運輸署：三分一的士已裝一體式收款機　支援多種繳付方式

由4月1日起，的士司機最少要提供兩種電子繳費方式，方便乘客。香港的士業議會聯同的士業界及多間電子支付公司代表舉行啟動禮，運輸署助理署長馮惠筠致辭表示，的士司機需要做到「1+1」，即至少提供一種二維碼及另一種非二維碼的電子繳費途徑，她說全港三分之一的士，包括所有的士車隊已安裝一體式收款機，能支援多種繳付方式。

馮惠筠指出，過去幾個月，運輸署做好宣傳教育工作，督導電子支付平台舉行多場工作坊，講解法例要求及有專人協助的士司機開戶，近期的開戶人數增加。



香港的士業議會主席黄卓邦表示，高度支持新規定，相信可以促進業界轉型升級，邁向智慧出行。他說，的士增加電子支付，方便市民及旅客，很多電子支付平台亦豁免司機的手續費或有迎新優惠，平台亦協助司機登記開戶，預期有效令更多司機完成所需手續。 超過4.2萬的士司機註冊八達通流動收款機

八達通公司表示，會繼續豁免的士司機使用商用版八達通App的手續費。目前全港已有超過42000名的士司機註冊或配備八達通流動收款機，自2024年7月起，的士司機可選擇將收款增值至八達通，每月平均增值交易額較服務推出初期上升3.3倍，每日平均增值八達通的次數增幅超過3倍。 原文刊登於 香港電台