出版：2026-Mar-09 14:58
更新：2026-Mar-09 14:58

陳家珮逆線行車認不小心駕駛 判罰款2000元停牌1個月

陳家珮在東區裁判法院承認「不小心駕駛」，罰款2000元停牌1個月，離開法院後往西灣河站港鐵。(鍾式明攝)

新民黨立法會議員陳家珮涉今年初在灣仔逆線行車，及後致歉並向警方自首，警方事隔一個多月控告她「不小心駕駛」傳票罪，案件今日（9日）下午在東區裁判法院作答辯，陳承認一項「不小心駕駛」罪 ，裁判官高偉雄指，逆線行車並非突然決定，犯案時間亦不短，是在深思熟慮下作出行為，認為案情算嚴重，但考慮到被告沒有刑事及交通定罪紀錄，遂判罰款2000元，即日起停牌1個月。

陳家珮自行出庭答辯。庭上播放三段拍攝到事發經過的片段。陳家珮求情時表示，對於不小心駕駛影響其他道路使用者深感悔意，事發後已沒再駕駛，並承諾不會再犯，願接受所有法律懲罰。

已收到立法會主席口頭警告

陳家珮在庭外回應裁決時再次向公眾致歉，表示希望今天的裁決可以給大眾一個正式交代，又指雖然裁判官沒有要求她接受駕駛改進課程，但她早前已自行報名，日後會盡量使用公共交通工具出行，如果需要再駕駛前，必定會先完成有關課程。陳家珮又說，早前已收到立法會主席李慧琼的口頭警告，至於立法會監委會的工作則不便評論。


被告陳家珮被票控一項「不小心駕駛」罪，指有人提出告發，在1月23日上午8時21分，在菲林明道近謝斐道（北行）不小心駕駛一輛私家車。

案件編號：ESS4270/2026

