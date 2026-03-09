陳家珮逆線行車認不小心駕駛 判罰款2000元停牌1個月

新民黨立法會議員陳家珮涉今年初在灣仔逆線行車，及後致歉並向警方自首，警方事隔一個多月控告她「不小心駕駛」傳票罪，案件今日（9日）下午在東區裁判法院作答辯，陳承認一項「不小心駕駛」罪 ，裁判官高偉雄指，逆線行車並非突然決定，犯案時間亦不短，是在深思熟慮下作出行為，認為案情算嚴重，但考慮到被告沒有刑事及交通定罪紀錄，遂判罰款2000元，即日起停牌1個月。

陳家珮自行出庭答辯。庭上播放三段拍攝到事發經過的片段。陳家珮求情時表示，對於不小心駕駛影響其他道路使用者深感悔意，事發後已沒再駕駛，並承諾不會再犯，願接受所有法律懲罰。