貝澳濕地油污事故源頭未明　綠色和平促當局徹查、復修

位於自然保育區內的貝澳濕地不僅為本地最大水牛群落的棲息地，亦是一個孕育眾多動植物，包括瀕危物種的重要生態環境。惟該濕地於去年9月發生大規模油污事故。環保團體綠色和平今(9日)召開發布會，公布受影響濕地的土壤和水質樣本檢測；綠色和平指，油污對濕地生態帶來潛在威脅，可造成長遠的生態破壞。

綠色和平科研團隊分別於去年9月及12月，在貝澳羅屋村附近受油污影響的濕地抽取土壤樣本及水質樣本，進行總石油碳氫化合物(TPH)檢測分析；以及其460米外新圍村附近的未受影響濕地抽取對照樣本，合共收集9個樣本進行兩輪檢測。結果發現，七成於受影響濕地取得的樣本檢測到高濃度TPH，介乎2,039至6,820mg/kg，其中濃度最高的樣本採集地點為露天排污渠；第二輪檢測結果亦顯示部分樣本TPH濃度上升，最高錄得8,680 mg/kg，比未受影響濕地(檢出低於檢測下限最高值252mg/kg)高逾34倍。同時，水質樣本在第一輪化驗中濃度為4,521µg/L，亦比新圍村濕地的樣本高出40倍。