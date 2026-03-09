貝澳濕地油污事故源頭未明　綠色和平促當局徹查、復修　環保署：已安裝閉路電視持續監察

位於自然保育區內的貝澳濕地不僅為本地最大水牛群落的棲息地，亦是一個孕育眾多動植物，包括瀕危物種的重要生態環境。惟該濕地於去年9月發生大規模油污事故。環保團體綠色和平今(9日)召開發布會，公布受影響濕地的土壤和水質樣本檢測；綠色和平指，油污對濕地生態帶來潛在威脅，可造成長遠的生態破壞。 綠色和平科研團隊分別於去年9月及12月，在貝澳羅屋村附近受油污影響的濕地抽取土壤樣本及水質樣本，進行總石油碳氫化合物(TPH)檢測分析；以及其460米外新圍村附近的未受影響濕地抽取對照樣本，合共收集9個樣本進行兩輪檢測。結果發現，七成於受影響濕地取得的樣本檢測到高濃度TPH，介乎2,039至6,820mg/kg，其中濃度最高的樣本採集地點為露天排污渠；第二輪檢測結果亦顯示部分樣本TPH濃度上升，最高錄得8,680 mg/kg，比未受影響濕地(檢出低於檢測下限最高值252mg/kg)高逾34倍。同時，水質樣本在第一輪化驗中濃度為4,521µg/L，亦比新圍村濕地的樣本高出40倍。

綠色和平指，参考文獻，高濃度的TPH短期可引致動植物死亡；長期更可令土壤微生物量急劇下降，不利植物生長，甚至會透過生物累積進入食物網，影響食物鏈，或會造成長遠的生態破壞；而貝澳位於自然保育區，具備重要生態價值，亦孕育本地最大的水牛群落及多種瀕危或近危物種，包括盧氏小樹蛙。綠色和平項目經理朱江指，油污事故發生後，環境保護署指沒有收到附近地盤有油污洩漏的報告，僅在事後協調油污清理，未有查來源及執法，有執管不力之嫌。

綠色和平又稱，政府部門並無制定政策主動保育，僅靠無阻嚇力的執管措施，難以從源頭杜絕違法行為；促請環境及生態局盡快將大嶼山高生態價值但未獲保育的地點，納入《生物多樣性策略及行動計劃》優先保育項目，並責成環保署跟進是次漏油事故，徹查源頭及進行復修工作，以保護本港的生物多樣性。 去年9月上址被發現傳出濃烈汽油臭味，環保署收到6宗相關投訴，隨即派員到場視察，當時回覆傳媒查詢指情況已有改善，未發現其他異樣。至數日後有環保團體到場視察，發現油污疑因大雨有持續擴散跡象，亦發現有生物死亡；雖在視察期間遇到有鄰近地盤工人在以吸油墊清理油污，但附近仍有大量油污。

環保署：環境正全面恢復正常 環保署表示，就以上地點的生態環境，已邀請漁農自然護理署進行聯合調查；並在上月5日及今日(9日)再到以上地點巡查。結果顯示濕地環境在較早前已得到顯著改善，目前狀況良好，生態環境正全面恢復正常。 環保署指，署方曾派員到相關投訴地點及附近一帶的地盤、停車場、垃圾收集站等地點調查，沒有發現該地點或附近有油污洩漏或污染源，故判斷今次事故應為個別事件。為避免類似事件發生，署方除了建議上述各處所及工地移走潛在污染源，亦已在附近安裝閉路電視系統及持續安排人員巡查監察有關情況。

水務署：與水務署施工活動無關聯 正於貝澳嶼南道一帶展開「提升貝澳原水抽水站及貝澳二號原水抽水站及沿嶼南道敷設原水水管」工程項目的水務署回覆《am730》查詢，署方分別於2025年9月及10月接獲環境保護署，轉介貝澳一帶受到燃油污染事件，及後已立刻派員到現場審視，發現兩宗油污事件均與水務署的施工活動沒有任何關聯，亦沒有影響區內的供水。 署方又指，當時已要求承建商協助環境保護署使用吸油墊去控制情況，過程中並沒有使用任何化學品去分解油污。其後駐地盤工程人員每日亦會到貝澳濕地進行巡視，記錄每日狀況，以便為突發事件作出即時跟進；承建商亦將柴油發電機換置為電池儲能系統，以杜絕任何風險。