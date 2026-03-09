全國兩會2026｜林建岳：中東局勢致多航班取消　港旅遊業短期影響不大

全國政協常委、香港旅發局主席林建岳表示，近期中東局勢導致很多航班取消，但認為短期對本港旅遊業影響不大，長期仍需進一步觀察變化，但旅客選擇目的地首要考慮安全，香港或可因而吸引東南亞及歐洲旅客到訪。

計劃在山頂及不同地區設置特色燈飾

林建岳說， 去年全年內地旅客增長12%，外地旅客增長15%，帶旺零售、酒店、餐飲等行業，期望會有更多高消費過夜旅客來港，例如一連四日的LIV Golf香港站成功吸引外國旅客，未來亦將繼續舉辦類似活動，包括即將舉行的巴塞爾藝術展、亞洲50最佳餐廳活動、演唱會、國際七人欖球賽等，以帶動旅遊業。



預算案提出旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」。林建岳說， 「幻彩詠香江」 舉辦至今已20多年，認為需要構思新東西吸引新旅客，計劃在山頂及不同地區設置特色燈飾，更新旅遊體驗。

支持央視春晚設香港分會場

對於有港區全國人大代表建議，明年央視春晚設香港分會場。林建岳說自己絕對支持，但要與中央商討，又提到今年央視春晚的機械人表演水準高，他亦曾與中宣部討論過，如何利用香港「走出去」，讓世界看到中國的AI是如此進步。



另外，全國政協委員甄子丹就說，春晚是每年全國最多人收看的節目，若香港能參與其中，演藝界和市民都可以融入每年一度的全國慶祝節日。 原文刊登於 香港電台