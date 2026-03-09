菁英會青年廣場互動空間下月開幕　將設「視頻工作室」培訓青年做「KOL」

菁英會今日舉行傳媒午宴，提到由民政及青年事務局委託、香港賽馬會贊助、菁英會有份營運的「民青局賽馬會青立方」下月開幕。互動空間供青年匯聚交流、發展個人潛能。菁英會亦響應政府推行的「香港青年好故事」計劃，預留廣場部分空間設立「視頻工作室」。菁英會常務副主席陳昆介紹，青年家中未必有相關設備，在工作室會提供錄音、錄影等完善的設備。工作室亦會提供相關培訓，讓青年學做「KOL」，同時引導青年以創新方式了解國家「十五五」規劃及兩會精神，講好新時代香港青年故事，積極融入及服務國家發展大局。

菁英會介紹新一年工作計劃，指有份營運的「民青局賽馬會青立方」已試業，4月17日正式開幕。互動空間位於柴灣青年廣場，面積過萬呎，將設「視頻工作室」、烹飪工作室等。

青年宿舍入住率77%

另外，菁英會主席黃進達交代由菁英會營運，位於荃灣西如心酒店部分樓層的青年宿舍「Home2 Youth Hostel」過去一年平均入住率達77%，非常平穩。青年聯會位於灣仔的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」本月停營，黃進達表示菁英會收獲10多宗有關查詢，租客希望遷往他們的青年宿舍居住。

在今年，菁英會將組織香港青年參加「博鰲亞洲論壇2026年年會‧菁英同行交流團」，讓青年了解國際級會議的運作，並與世界各地的社會領袖及知名企業家交流。