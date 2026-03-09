熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-09 17:26
更新：2026-Mar-09 17:26

國泰與西九文化區推出藝術塗裝客機「香港精神號」　向世界展示香港魅力

分享：
國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機 「香港精神號」80周年紀念版(林俊源攝)

國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機 「香港精神號」80周年紀念版(林俊源攝)

adblk4

國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機「香港精神號」80周年紀念版。藝術家黃宏達以科技創作山水畫作，將波音777-300ER型號客機進行藝術塗裝。

全新藝術塗裝將機身化身成為翱翔天際的畫布，承載人、文化及創意飛躍前行，同時為這座城市注入源源不絕的靈感。機身更同時展示國泰「同心飛躍八十年」周年標誌及西九品牌標誌，象徵著兩個品牌攜手引領香港藝文精粹翱翔天際。

國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機 「香港精神號」80周年紀念版(林俊源攝) 國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機 「香港精神號」80周年紀念版(林俊源攝) 國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機 「香港精神號」80周年紀念版(林俊源攝) 國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機 「香港精神號」80周年紀念版(林俊源攝) 國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機 「香港精神號」80周年紀念版 國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機 「香港精神號」80周年紀念版(林俊源攝) 國泰與西九文化區管理局合作推出全新藝術塗裝客機 「香港精神號」80周年紀念版(林俊源攝)

指定航班會播放國泰品牌音樂

全新藝術塗裝客機已於揭幕禮後隨即投入服務。首航的旅客在登機閘口欣賞重新編曲的國泰品牌音樂《國泰躍韻(Song of Cathay)》。這首樂曲由西九與國泰聯手呈獻，並由屢獲殊榮的香港鋼琴家、作曲家、編曲家及音樂監製雷柏熹重新編曲及演繹。全新版本揉合現代爵士樂元素，將自今年中起於國泰指定客運航班上播放。

揭幕禮今日於香港國際機場舉行，國泰集團行政總裁林紹波表示：「80年來，國泰一直與香港並肩成長。適逢我們與香港一同慶祝 『同心飛躍八十年』，我們一方面讓塗上經典『生菜葉三文治』塗裝的空中巴士A350客機及波音747貨機重返天際，向品牌傳承致敬；同時亦於波音777-300ER型號客機推出充滿活力的現代藝術塗裝，擁抱及開創未來的新篇章。」

adblk5
國泰集團行政總裁林紹波 西九文化區管理局董事局主席陳智思

西九文化區管理局董事局主席陳智思表示：「今次我們攜手推出『香港精神號』，象徵著雙方支持香港優秀藝術人才和創作，以及把本地藝術、文化和創意力量帶到世界不同地方的共同願景。『香港精神號』承載着西九突破界限、連繫世界的理念，讓全球旅客親身感受香港深厚的文化底蘊與源源不絕的創意精神。」

搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務