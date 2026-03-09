國泰與西九文化區推出藝術塗裝客機「香港精神號」　向世界展示香港魅力

全新藝術塗裝將機身化身成為翱翔天際的畫布，承載人、文化及創意飛躍前行，同時為這座城市注入源源不絕的靈感。機身更同時展示國泰「同心飛躍八十年」周年標誌及西九品牌標誌，象徵著兩個品牌攜手引領香港藝文精粹翱翔天際。

指定航班會播放國泰品牌音樂

全新藝術塗裝客機已於揭幕禮後隨即投入服務。首航的旅客在登機閘口欣賞重新編曲的國泰品牌音樂《國泰躍韻(Song of Cathay)》。這首樂曲由西九與國泰聯手呈獻，並由屢獲殊榮的香港鋼琴家、作曲家、編曲家及音樂監製雷柏熹重新編曲及演繹。全新版本揉合現代爵士樂元素，將自今年中起於國泰指定客運航班上播放。

揭幕禮今日於香港國際機場舉行，國泰集團行政總裁林紹波表示：「80年來，國泰一直與香港並肩成長。適逢我們與香港一同慶祝 『同心飛躍八十年』，我們一方面讓塗上經典『生菜葉三文治』塗裝的空中巴士A350客機及波音747貨機重返天際，向品牌傳承致敬；同時亦於波音777-300ER型號客機推出充滿活力的現代藝術塗裝，擁抱及開創未來的新篇章。」