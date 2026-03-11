熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-11 07:30
更新：2026-Mar-11 07:30

【繞場一週】馬會學界計劃「足」動潛能　曼聯名宿親臨指導

分享：
Ronny Johnsen School Visit (2).jpeg

曼聯名宿朗尼莊臣 （右二）落場與小球員切磋球技

adblk4

身為曼聯球迷的Jessie知道，曼聯名宿朗尼莊臣（Ronny Johnsen）近日訪港，期間不但到沙田馬場觀看賽馬賽事，更到訪「賽馬會學界足球發展計劃」的夥伴學校之一、福德學校，與超過200名師生交流，並落場與部分來自足球校隊的學生切磋球技。 

曾協助紅魔於1999年勇奪歐冠盃、英超及英格蘭足總盃「三冠王」的朗尼莊臣，今次來港在校園親自指導學生及參與5對5比賽，絕不欺場。 活動後他被大批學生包圍，大排長龍向他索取簽名，他亦有求必應，難怪大受歡迎。 

adblk5

朗尼莊臣對於學生們的熱情大感興奮，更指出自己雖然已經訪港數次，但每次都有新的體驗，很開心有機會到訪校園以波會友，與師生交流心得。他又勉勵小球員要繼續培養對足球的興趣，努力不懈堅持自己的夢想，只有這樣才可以在足球甚至人生路上取得成功。 

他分享到自己在退役後，除了以曼聯大使身份到訪世界各地參與青少年足球發展外，原來在家鄉挪威亦有參與學校足球發展。 他對於本港學生能參與足球活動，並享受足球帶來的樂趣大感欣慰，認為曼聯跟馬會合作這個計劃十分有意義。 

adblk6

多年來，馬會一直積極推動本地足球發展，與曼聯自2013年起合作推出「賽馬會學界足球發展計劃」，現更透過馬會慈善信託基金捐款予東華三院協助籌辦計劃活動，將一套以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地中小學、幼稚園及大專院校，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能，至今培訓和指導了逾8,800名老師、教練、學生和家長。 

適逢馬年，馬會將推出馬年系列活動，橫跨全年，包括豐富的體育、藝文和社區項目，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，並與眾同樂。在朗尼莊臣眼中，馬象徵力量、速度和意志力，這些同樣是足球員需具備的特質。Jessie期待透過「賽馬會學界足球發展計劃」，培訓出更多擁有這些條件的足球界明日之星。

adblk7
Ronny Johnsen School Visit (1).jpeg Ronny Johnsen School Visit (3).jpeg Ronny Johnsen School Visit (9).jpeg Ronny Johnsen School Visit (4).jpeg Ronny Johnsen School Visit (7).jpeg Ronny Johnsen School Visit (5).jpeg Ronny Johnsen School Visit (6).jpeg Ronny Johnsen School Visit (8).jpeg

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

(資訊)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務