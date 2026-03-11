【繞場一週】馬會學界計劃「足」動潛能　曼聯名宿親臨指導

曼聯名宿朗尼莊臣 （右二）落場與小球員切磋球技

身為曼聯球迷的Jessie知道，曼聯名宿朗尼莊臣（Ronny Johnsen）近日訪港，期間不但到沙田馬場觀看賽馬賽事，更到訪「賽馬會學界足球發展計劃」的夥伴學校之一、福德學校，與超過200名師生交流，並落場與部分來自足球校隊的學生切磋球技。 曾協助紅魔於1999年勇奪歐冠盃、英超及英格蘭足總盃「三冠王」的朗尼莊臣，今次來港在校園親自指導學生及參與5對5比賽，絕不欺場。 活動後他被大批學生包圍，大排長龍向他索取簽名，他亦有求必應，難怪大受歡迎。

朗尼莊臣對於學生們的熱情大感興奮，更指出自己雖然已經訪港數次，但每次都有新的體驗，很開心有機會到訪校園以波會友，與師生交流心得。他又勉勵小球員要繼續培養對足球的興趣，努力不懈堅持自己的夢想，只有這樣才可以在足球甚至人生路上取得成功。 他分享到自己在退役後，除了以曼聯大使身份到訪世界各地參與青少年足球發展外，原來在家鄉挪威亦有參與學校足球發展。 他對於本港學生能參與足球活動，並享受足球帶來的樂趣大感欣慰，認為曼聯跟馬會合作這個計劃十分有意義。

多年來，馬會一直積極推動本地足球發展，與曼聯自2013年起合作推出「賽馬會學界足球發展計劃」，現更透過馬會慈善信託基金捐款予東華三院協助籌辦計劃活動，將一套以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地中小學、幼稚園及大專院校，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能，至今培訓和指導了逾8,800名老師、教練、學生和家長。 適逢馬年，馬會將推出馬年系列活動，橫跨全年，包括豐富的體育、藝文和社區項目，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，並與眾同樂。在朗尼莊臣眼中，馬象徵力量、速度和意志力，這些同樣是足球員需具備的特質。Jessie期待透過「賽馬會學界足球發展計劃」，培訓出更多擁有這些條件的足球界明日之星。