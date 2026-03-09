三寶樹公園或用混合管理模式營運 加強濕地生態功能和容量

北部都會區是香港未來的重要發展項目。環境諮詢委員會今日(9日)討論新田科技城的各項環境計劃。政府在會上探討三寶樹濕地保育公園採用混合管理營運模式，讓非政府組織等加入營運。此外，亦會強濕地的生態功能和容量，補償其他淡水濕地棲息地的損失。

環保署在2024年有條件批准新田/落馬洲發展樞紐環境影響評估報告。環評報告的批准條件主要包括要求土木工程拓展署提交詳細設計和實施計劃以落實生態緩解或優化措施、在三寶樹濕地保育公園生態友善魚塘建造工程展開前不得展開填塘工程，以及成立環境監察小組。環境諮詢委員會今日討論新田科技城的各項環境計劃，包括生境創造及管理計劃，以及生態緩解和優化措施的各項進度。

環諮會主席查逸超表示，填塘工程預計在2026年底至2027年初展開。為了補償開發引致的濕地棲息地損失，土拓署指項目透過積極保育管理增強288公頃濕地的生態功能和容量。此外，亦會保留40公頃的增強魚池作為漁業增強區域，補償對漁業資源的影響。