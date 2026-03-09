香港影視娛樂博覽2026月中開鑼　八大影視活動接力登場

香港影視娛樂博覽2026將於本月15日至4月19日舉行，活動由貿發局全力策動，並獲文創產業發展處、電影發展基金，以及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局贊助；連繫全球影視創新力量，推動跨地域文化交流，集合八大精彩活動，括香港國際影視展（FILMART）、香港國際電影節（HKIFF）、香港電影金像獎（HKFA）、亞洲電影大獎、數碼娛樂論壇、亞洲影視娛樂論壇、香港亞洲電影投資會（HAF）及微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）。今年博覽再度邀請黎明擔任「香港影視娛樂大使」，攜手推廣香港作為亞洲影視娛樂樞紐。

其中首個打頭炮的活動是「第24屆香港亞洲電影投資會」，活動於下周二(17日)至四(19日)舉行，匯聚來自 22 個國家及地區的42項電影計劃，涵蓋親情、喜劇、驚悚、奇幻及科幻等多元題材。微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）3月20日舉行頒獎典禮，為初創及專業組提供資助，並邀本地歌手參與演出，展現音樂與影像創作火花。

第三十屆「香港國際影視展」

「香港國際影視展」踏入第三十屆，於3月17至20日舉行，吸引逾790家來自30多個國家及地區的參展商，展館遍及歐美、韓國及東盟多國，並有新興市場首次亮相。第二屆「Producers Connect」將匯聚逾百位製片人，並邀得導演陳可辛及金球獎監製楊燕子分享合拍新方向。AI Hub規模擴大，阿里雲、可靈AI、MiniMax、Vidu等科技企業及本地大學參與，新設「AI學院」舉辦逾15場工作坊，教授人工智能在影視製作的應用。