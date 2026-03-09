大埔宏福苑五級火｜被指大單位僅500個 何永賢：房委會向出售業權業主提供2000個大單位

政府早前公布宏福苑居民的長遠安置方案，居民可參與「特設銷售計劃」，選購房委會或房協轄下的單位。惟相關文件顯示，房委會所提供的大單位僅約500個，佔1,700受影響戶不足三成。何永賢今日(9日)表示，房委會在「特設銷售計劃」特別向出售業權的宏福苑業主，提供了2,000個400多呎至500多呎的大單位，比早前在問卷調查中表示有意選購資助出售單位的業主多近70%。
何永賢在社交平台表示，房委會在大埔原區頌雅路西的項目，約1,500個單位全數為大單位，以滿足原區及大單位的需求；其他各區亦有500個大單位，單是啟德和九龍灣已超過300個。未來房協公布其粉嶺百和路項目和觀塘安達臣道石礦場項目的單位組合後，必定會突破2,000個大單位的總數。
大埔單位最多 佔38%
她續指，明白到業主再次置業時，不同面積及不同地區的單位都會有一定需求。整體而言，「特設銷售計劃」為宏福苑業主提供的3900個單位中，有3500個由房委會提供，在單位大小方面，約300呎以下的單位僅540個，佔整體僅約15%，餘下約85%單位均為約375呎或以上單位。在地區分布方面，原區大埔佔整體約38%，啟德佔約19%，九龍灣佔約16%，三者合共2860個單位，參考問卷調查結果，地點都比較貼合大部分宏福苑業主的需求。
何永賢又指，政府亦特別開通「資助出售單位第二市場」通道，讓向政府出售業權的宏福苑業主可以有兩年「綠表資格」，在資助出售單位第二市場自行購買房委會或房協未補價單位。
黃碧如：其他申請者或受影響 惟未來5年供應充足
房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今日在電台節目表示，大埔頌雅路西項目原本是公屋項目，因應宏福苑事件，知道不少居民希望在大埔重置長遠居所，因此頌雅路西項目已改成居屋，並且將所有單位面積改成不小於400呎。
至於預留部分單位予宏福苑居民，黃碧如說，其他申請者中籤的機會會受到影響，但不用太擔心，因為未來5年，居屋及綠置居供應非常充足，預計會有約59000個單位，較以往增加很多，當中亦有市區項目。