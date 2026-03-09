大埔宏福苑五級火｜被指大單位僅500個 何永賢：房委會向出售業權業主提供2000個大單位

政府早前公布宏福苑居民的長遠安置方案，居民可參與「特設銷售計劃」，選購房委會或房協轄下的單位。惟相關文件顯示，房委會所提供的大單位僅約500個，佔1,700受影響戶不足三成。何永賢今日(9日)表示，房委會在「特設銷售計劃」特別向出售業權的宏福苑業主，提供了2,000個400多呎至500多呎的大單位，比早前在問卷調查中表示有意選購資助出售單位的業主多近70%。

何永賢在社交平台表示，房委會在大埔原區頌雅路西的項目，約1,500個單位全數為大單位，以滿足原區及大單位的需求；其他各區亦有500個大單位，單是啟德和九龍灣已超過300個。未來房協公布其粉嶺百和路項目和觀塘安達臣道石礦場項目的單位組合後，必定會突破2,000個大單位的總數。