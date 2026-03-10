倡上調公屋入息和資產限額 5人家庭入息限額增3.9%最多

房委會完成2026/27年度公屋入息和資產限額檢討，建議公屋入息和資產限額分別平均上調2.8%及1.4%。以一個4人家庭為例，入息限額加1,020元至32,020元，而資產上限增至60.8萬元。當局指，建議是根據客觀的既定機制檢討和經慎重考慮的結果，因此應為普羅大眾所接受，估計約有15萬多個私人樓宇非業主戶符合入息資格。

房屋局向立法會提交文件，指已完成2026/27年度公屋入息和資產限額檢討，建議新一年度上調公屋入息限額。當中以5人家庭的入息限額增幅最高，達到3.9%，由現行的38,650元，增加1,500元至40,150元；其次為4人家庭入息限額加1,020元至32,020元，加幅為3.3%。1人家庭的入息限額增幅最小，僅1.1%，即加140元增至13,230元。資產方面，1至10人家庭增加4,000至1.3萬元。當中5人家庭資產上限增至67.5萬元，1人家庭為29.5萬元，增加4,000元。