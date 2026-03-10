倡上調公屋入息和資產限額 5人家庭入息限額增3.9%最多

房委會完成2026/27年度公屋入息和資產限額檢討，建議公屋入息和資產限額分別平均上調2.8%及1.4%。以一個4人家庭為例，入息限額加1,020元至32,020元，而資產上限增至60.8萬元。當局指，建議是根據客觀的既定機制檢討和經慎重考慮的結果，因此應為普羅大眾所接受，估計約有15萬多個私人樓宇非業主戶符合入息資格。
房屋局向立法會提交文件，指已完成2026/27年度公屋入息和資產限額檢討，建議新一年度上調公屋入息限額。當中以5人家庭的入息限額增幅最高，達到3.9%，由現行的38,650元，增加1,500元至40,150元；其次為4人家庭入息限額加1,020元至32,020元，加幅為3.3%。1人家庭的入息限額增幅最小，僅1.1%，即加140元增至13,230元。資產方面，1至10人家庭增加4,000至1.3萬元。當中5人家庭資產上限增至67.5萬元，1人家庭為29.5萬元，增加4,000元。
當局表示，公屋入息及資產限額每年按既定機制檢討，當中公屋入息限額以住戶開支為計算基礎，包括住屋開支和非住屋開支，另加5%的備用金。至於公屋資產限額，則是參照甲類消費物價指數於過去一年間的變動調整。
當局強調，建議的2026/27年度公屋入息和資產限額是根據客觀的既定機制檢討和經慎重考慮的結果，因此應為普羅大眾所接受。就2025年第四季統計處綜合住戶統計調查結果，約有155,400個私人樓宇非業主戶會符合入息資格。數字包括現已申請公屋的住戶，以及符合入息限額但不符合其他申請公屋資格的住戶(例如資產限額、在本港擁有住宅物業及居港年期等)。
立法會房屋事務委員會下周一開會討論，之後由房委會資助房屋小組委員會決定。