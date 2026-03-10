涉灣仔逆線行車不小心駕駛罪成 陳家珮停牌一個月 罰2000

新民黨立法會議員陳家珮1月涉嫌在灣仔謝斐道逆線行車被票控，她昨在東區裁判法院承認一項「不小心駕駛」罪，罰款2,000元，停牌1個月。裁判官高偉雄指，案情嚴重，指逆線行車並非突然的決定，而是在深思熟慮下作出的行為。

案情指今年1月23日早上，陳家珮在灣仔菲林明道逆線駛入謝斐道，被警方以傳票方式控以不小心駕駛。陳家珮昨在庭上求情指，對於事件影響其他道路使用者深感悔意，事後已無駕駛亦承諾不會再犯，亦願意接受所有法律懲罰。裁判官指，陳家珮過往無案底或交通定罪紀錄，自2004年獲得駕駛執照後只有8次定額罰款紀錄，形容該些紀錄「唔算太差劣」。但裁判官表示，涉及逆線行駛並非突然的決定，而是在深思熟慮下作出的行為，案發時間不算短，案情嚴重，判處罰款2,000元及停牌一個月。