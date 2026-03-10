涉灣仔逆線行車不小心駕駛罪成 陳家珮停牌一個月 罰2000

新民黨立法會議員陳家珮1月涉嫌在灣仔謝斐道逆線行車被票控，她昨在東區裁判法院承認一項「不小心駕駛」罪，罰款2,000元，停牌1個月。裁判官高偉雄指，案情嚴重，指逆線行車並非突然的決定，而是在深思熟慮下作出的行為。
案情指今年1月23日早上，陳家珮在灣仔菲林明道逆線駛入謝斐道，被警方以傳票方式控以不小心駕駛。陳家珮昨在庭上求情指，對於事件影響其他道路使用者深感悔意，事後已無駕駛亦承諾不會再犯，亦願意接受所有法律懲罰。裁判官指，陳家珮過往無案底或交通定罪紀錄，自2004年獲得駕駛執照後只有8次定額罰款紀錄，形容該些紀錄「唔算太差劣」。但裁判官表示，涉及逆線行駛並非突然的決定，而是在深思熟慮下作出的行為，案發時間不算短，案情嚴重，判處罰款2,000元及停牌一個月。
陳家珮在裁決後見記者，指早前已收到立法會主席李慧琼發出的口頭警告，後續由立法會監委會跟進處理。就裁判官指事件是深思熟慮下作出的行為，她則指，不小心駕駛是因粗心大意，願意承擔法律後果，已經繳交2,000元罰款。 她又再次就事件致歉，並透露已報名參加駕駛改進課程，「雖然未必會再揸車，但若決定再揸車，會先完成駕駛改進課程。」
根據《道路交通條例》，不小心駕駛首次定罪，最高可判罰5,000元及監禁6個月，並留有刑事紀錄，運輸署按違例駕駛記分制度會扣5分。