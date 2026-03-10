貝澳濕地油污事故源頭未明環團促徹查 環保署：濕地已獲顯著改善

大嶼山貝澳濕地為自然保育區，該濕地於去年9月發生大範圍油污事故。環團綠色和平公布受影響濕地的土壤和水質樣本檢測，總石油碳氫化合物(TPH)較未受影響濕地高逾30倍。團體指，油污可造成長遠的生態破壞甚至影響食物鏈。於貝澳嶼南道一帶有工程項目的水務署指，經審視後發現兩宗油污事件與其施工活動無關聯；環保署則指，透過即時清理行動和智能監察，濕地環境已獲顯著改善。

貝澳濕地為本地最大水牛群落的棲息地，亦是一個孕育眾多動植物，包括瀕危物種盧氏小樹蛙等物種的重要生境。綠色和平於去年9月及12月，在貝澳羅屋村附近受油污影響的濕地及新圍村附近未受影響濕地抽取土壤及水質樣本。結果顯示，首輪七成受影響濕地的樣本檢測到高濃度TPH，介乎2,039至6,820mg/kg；第二輪檢測結果，部分樣本的TPH濃度更高達8,680mg/kg，比未受影響濕地高逾34倍。水質樣本在第一輪化驗中濃度為4,521µg/L，亦比未受影響濕地樣本高40倍。