貝澳濕地油污事故源頭未明環團促徹查 環保署：濕地已獲顯著改善

大嶼山貝澳濕地為自然保育區，該濕地於去年9月發生大範圍油污事故。環團綠色和平公布受影響濕地的土壤和水質樣本檢測，總石油碳氫化合物(TPH)較未受影響濕地高逾30倍。團體指，油污可造成長遠的生態破壞甚至影響食物鏈。於貝澳嶼南道一帶有工程項目的水務署指，經審視後發現兩宗油污事件與其施工活動無關聯；環保署則指，透過即時清理行動和智能監察，濕地環境已獲顯著改善。
貝澳濕地為本地最大水牛群落的棲息地，亦是一個孕育眾多動植物，包括瀕危物種盧氏小樹蛙等物種的重要生境。綠色和平於去年9月及12月，在貝澳羅屋村附近受油污影響的濕地及新圍村附近未受影響濕地抽取土壤及水質樣本。結果顯示，首輪七成受影響濕地的樣本檢測到高濃度TPH，介乎2,039至6,820mg/kg；第二輪檢測結果，部分樣本的TPH濃度更高達8,680mg/kg，比未受影響濕地高逾34倍。水質樣本在第一輪化驗中濃度為4,521µg/L，亦比未受影響濕地樣本高40倍。
綠色和平項目經理朱江指，貝澳具備重要生態價值，油污事故短期影響上址動植物，長遠毒害植物或經生物進入食物網，構成生態破壞。油污事故發生後，環保署僅在事後協調油污清理，未有查來源及執法，有執管不力之嫌。團體促請當局盡快將大嶼山高生態價值但未獲保育的地點，納入《生物多樣性策略及行動計劃》優先保育項目，並責成環保署跟進是次事故。
環保署：環境正全面恢復正常
就去年9月上址被發現傳出濃烈汽油臭味，環保署表示，已聯同漁護署做聯合調查，目前濕地環境在較早前已得到顯著改善，狀況良好，生境正全面恢復。署方曾派員到場調查，無發現有油污洩漏或污染源，故判斷事故為個別事件。但署方已建議上述各處所移走潛在污染源，並在附近安裝閉路電視系統及派員巡查監察。
水務署：與署方施工活動無關聯
正於貝澳嶼南道一帶展開工程項目的水務署回覆查詢指，署方分別於去年9月及10月接獲環保署，轉介貝澳一帶發生油污事件，派員到場發現兩宗事件均與署方施工活動無關聯，當時已要求承建商協助環保署使用吸油墊控制情況。而駐地盤工程人員每日亦會到貝澳濕地巡視及記錄狀況，以便即時跟進；承建商亦將柴油發電機換置為電池儲能系統，以杜絕任何風險。