全國兩會2026｜邱達昌：中東局勢對港影響不大　繼續參與北都投地

美國和以色列持續對伊朗採取軍事行動。全國政協常委、遠東發展主席邱達昌在北京接受港台專訪時表示，中東緊張局勢升級，或會影響中東企業到中國投資，但現時的投資微不足道，相信對香港影響不大。他反而關注，戰爭或會推高油價和通脹，最終或令利率上升，影響資本市場。

不看好商用物業市場

邱達昌說，利率環境不穩定，而且發展商積存不少庫存，認為香港地產業仍需吸引更多資金，關注政府調高1億元以上豪宅交易印花稅的時機是否合適。他指出，剛性需求持續、建築成本未見回落，本港物業亦吸引不少內地買家，估計本港整體樓價未來兩年或再升15%。他希望先降低公司債務水平，之後恢復投地，但表示不太看好商用物業市場，認為全球辦公模式已轉變。