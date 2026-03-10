全國兩會2026｜邱達昌：中東局勢對港影響不大　繼續參與北都投地

美國和以色列持續對伊朗採取軍事行動。全國政協常委、遠東發展主席邱達昌在北京接受港台專訪時表示，中東緊張局勢升級，或會影響中東企業到中國投資，但現時的投資微不足道，相信對香港影響不大。他反而關注，戰爭或會推高油價和通脹，最終或令利率上升，影響資本市場。
不看好商用物業市場
邱達昌說，利率環境不穩定，而且發展商積存不少庫存，認為香港地產業仍需吸引更多資金，關注政府調高1億元以上豪宅交易印花稅的時機是否合適。他指出，剛性需求持續、建築成本未見回落，本港物業亦吸引不少內地買家，估計本港整體樓價未來兩年或再升15%。他希望先降低公司債務水平，之後恢復投地，但表示不太看好商用物業市場，認為全球辦公模式已轉變。
「十五五」規劃綱要草案明確提出，支持加快北部都會區建設。邱達昌說，集團一幅位於洪水橋的住宅地正積極與政府商討補地價，涉及約1000個單位，未來會繼續參與北都投地。
不過，他指，最近政府推出的北都項目附帶不少條件，例如購入住宅地會連帶工業地或高科技用皮，發展條件變得更複雜，對本地發展商而言屬於新領域需時適應，但他相信，北都絕對有能力追上發展迅速的深圳。
倡引入內地房地產到香港上市
邱達昌相信，香港一定會受惠「十五五」規劃，特別是金融方面，人民幣進一步國際化的趨勢給予香港龐大機遇。他又建議，吸引更多內地房地產投資信託基金到香港上市，以便內地與香港投資者參與，內地具長期投資收益的物業項目亦得以釋放價值。
原文刊登於 香港電台