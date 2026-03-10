東張西望｜獸父認性侵14歲親兒 傳兒童半裸照引女網友「三人行」被捕

電視節目《東張西望》昨日（9日）晚上報道一宗獸父性侵犯年幼兒子的個案。節目中一名觀眾陳小姐表示，去年12月初透過交友程式Heymandi 認識一名男子，他自稱為單親父親，自己與妻子離婚後單獨撫養一名兒子，兒子現年14歲，因為兒子開始對性產生好奇，故此希望於網上結識女子，跟他及兒子進行「三人行性遊戲」，並叫陳小姐對其兒子溫柔一點，並表示「之後我就會加入」。

陳小姐向《東張》女主持表示，認為只是獸父的意願，只視他兒子為洩慾工具。陳小姐越聽越心寒於假意繼續和獸父交談，目的是為了收集更多資料報警。雙方交談期間，獸父更透露由兒子9歲開始，就於床上「摸佢」，並表示由兒子12、13歲開始，就跟兒子有性行為。陳小姐問「乜你個仔肯咩？」，獸父就回應「整到佢舒服佢就OK」，並傳送兩張兒子下體及臀部的照片予陳小姐。