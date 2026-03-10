東張西望｜獸父認性侵14歲親兒 傳兒童半裸照引女網友「三人行」被捕

電視節目《東張西望》昨日（9日）晚上報道一宗獸父性侵犯年幼兒子的個案。節目中一名觀眾陳小姐表示，去年12月初透過交友程式Heymandi 認識一名男子，他自稱為單親父親，自己與妻子離婚後單獨撫養一名兒子，兒子現年14歲，因為兒子開始對性產生好奇，故此希望於網上結識女子，跟他及兒子進行「三人行性遊戲」，並叫陳小姐對其兒子溫柔一點，並表示「之後我就會加入」。
陳小姐向《東張》女主持表示，認為只是獸父的意願，只視他兒子為洩慾工具。陳小姐越聽越心寒於假意繼續和獸父交談，目的是為了收集更多資料報警。雙方交談期間，獸父更透露由兒子9歲開始，就於床上「摸佢」，並表示由兒子12、13歲開始，就跟兒子有性行為。陳小姐問「乜你個仔肯咩？」，獸父就回應「整到佢舒服佢就OK」，並傳送兩張兒子下體及臀部的照片予陳小姐。
陳小姐擔心兒童安危，搜集到證據後前往報警，惟警方表示沒有獸父的真實聯絡方法，亦未能確定裸照中的人是未成年少年，故此只能備案處理。陳小姐無計可施下決定報《東張》，希望能幫助該名受害兒童，「我寧願報錯，都唔想錯過救到小朋友嘅機會！」陳小姐在《東張》團隊的幫助下，設局引到獸父於鬧市見面，主持人亦第一時間衝去獸父旁邊問他是否侵犯兒子，只見獸父立即用袋遮面，並加快腳步離開，節目尾聲看到獸父被拘捕上警車。
消息指，警方於2月12日以涉嫌「發佈兒童色情物品」罪拘捕一名涉案59歲男子，但經調查後發現被捕人的子女均已成年，他與妻子、28歲女兒及26歲兒子同住在大埔區的住所超過20年，他在網上下載兩張不明兒童的裸露照片，再將其傳給報案人。被捕男子已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。案件已交由大埔警區刑事調查隊第六隊跟進。