美心皇宮旺角MOKO分店開幕　推燒乳豬表演點心烹飪班　冀迎中餐轉型

美心集團今日(10日)宣布旗下旗艦中菜品牌「美心皇宮」新分店正式開幕。分店不但提供傳統粵菜，亦設懷舊手推點心車、爐火燒乳豬表演，以及由中菜廚師主持的「美心點心教室」等亮點。美心表示，顧客的用餐情景、預算與期望均有轉變，而新措施是針對新常態的整體策略組合，提升整體消費體驗。

新店位於旺角MOKO新世紀廣場6樓，裝潢華麗，一進門便見特色甜品專區，陳列各式糖水及新派演繹的傳統中式甜品。懷舊的手推點心車亦會在餐桌間提供經典點心，重現舊日酒樓那份熱鬧親切的飲茶氣氛。另一焦點是爐火燒乳豬表演區，食客可近距離觀看師傅用傳統明爐即叫即燒脆皮乳豬，吸引年輕人及訪港旅客「打卡」。

新店的最大特點是「美心點心教室」，由資深中菜廚師以粵語及英語親自教授，學員可動手製作多款經典點心，每堂只教兩款，課程涵蓋逾20款選擇，學費由港幣450元起。完成後獲贈圍裙、證書，以及價值港幣100元的美心皇宮飲食禮券，適合親子、團體或遊客參與，將食飯變成學習粵菜文化的體驗。

伍威全：香港餐飲業正轉型 美心集團執行董事伍威全表示，香港餐飲業正轉型，但需求仍在，只是用餐情景、預算及體驗期望改變，故集團持續優化多元品牌策略，堅持品質、顧客服務及體驗，讓出品「物超所值」。他又希望市民多留港消費，「肥水不流別人田」。 美心集團首席營運官(中菜及西菜)李文賢補充，近年食客消費習慣「由大枱轉小聚」、由單純進食轉向注重互動與文化深度，新店因此增加小桌及卡座比例，推出小份量菜單和小童餐，方便一人食或小團體聚會。他強調，這些改變並非一時噱頭，而是回應市場實際需求，務求讓中式餐飲在競爭中維持吸引力，同時展現對香港餐飲長遠發展的信心。

陳百里：餐飲業「最壞時期已過」 出席活動的商經局副局長陳百里致辭指，過去幾年餐飲業面對消費環境轉變、北上消費及外遊帶來的挑戰，但過去大半年，零售及餐飲數據均見回暖跡象，遊客數字上升，帶動本地消費活動，相信「最壞時期已過」。 他又指，去年逾200項盛事吸引超500萬額外訪港客，為香港帶來60至80億元消費，本地樓市股市暢旺，亦令市民更願意消費。他強調，政府會繼續深化城市經濟活動，開拓穆斯林旅客、長者銀髮族及寵物主人等新客群，為業界創造增長點。陳百里續說，雖然業界仍面對壓力，但相信憑業界努力、政府支持，定能把握機遇，推動香港經濟復甦。