天水圍「佳宝超市」豬隻屠體放處所外　食環署展開釘牌程序

【18:50更新】天水圍佳宝食品超級市場分店回應指出，事件為個別案例，目前正與相關部門積極解決及跟進處理。

食環署今日（10日）表示，對於早前有新鮮糧食店漠視法規，不當處理豬隻屠體，導致店內鼠患嚴重，影響市民健康的情況，署方高度重視食物安全和環境衞生，較早前在各區採取突擊行動，取締違規的新鮮糧食店。

署方於二月底至三月初期間在各區採取特別行動，在肉車將豬殼送到新鮮糧食店的清晨時分，巡查超過200間持牌新鮮糧食店，嚴厲打擊增加鼠患風險的違規情況，以保障食物安全和公眾健康。在特別行動中，署方人員就違規情況向相關新鮮糧食店共作出47次口頭警告／勸喻，以及提出21宗檢控。食環署執法人員3月4日在元朗區採取的特別行動中，發現一間名為「佳宝食品超級市場」的新鮮糧食店將豬隻屠體存放於處所外，違反持牌條件，署方正展開程序取消有關新鮮糧食店的牌照。