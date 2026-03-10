Ray Online｜含著金鎖匙出世？　霍啟剛：由細到大都無保鏢

作為「富三代」，立法會議員霍啟剛接受主持人陳志雲電台節目訪問透露，其實唔只佢，連佢爸爸同爺爺都從來冇保鏢跟身，又話細個成日搭巴士同小巴。

訪談節目中，霍啟剛傾到家庭，形容爺爺霍英東喺屋企好有權威，只要爺爺在場，大家自然會靜落嚟，好似有強大嘅氣場。佢分享爺爺唔多講嘢，只係鍾意傾運動，特別緊張屋企人有冇做運動。

有次霍啟剛畀爺爺捉去打網球，以為係陪佢對打。點知爺爺係同教練對打，霍啟剛就喺側邊坐足兩個鐘幫手打氣。霍英東有各種養身妙方﹕「佢話食木瓜好，日日就食木瓜，成間屋都係木瓜味，好彩唔係榴槤。」