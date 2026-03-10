24歲大學生為800蚊酬勞 替假冒律師行詐騙集團收50萬騙款被捕

一名24歲本地大學男生受詐騙集團以800元作利誘，假裝為律師樓及銀行職員簽署低息樓宇按揭文件，並騙取受害人轉賬騙款，共涉及兩案騙款共49.5萬元。他已被落案起訴一項串謀詐騙罪，案件明早（11日）於屯門裁判法院提堂。

元朗警區刑事調查隊高級督察陳敏熹講述案情時表示，本月8日警方接獲一名61歲受害人報案，指在1月接獲一名冒稱是銀行職員的騙徒來電，訛稱可提供低息按揭貸款，但要求受害人支付保證金，受害人信以為真，按指示於3月6日在元朗港鐵站，與另一名自稱為律師樓職員的騙徒，簽署一份偽造律師樓的按揭文件，並過數30.5萬元到疑犯同黨的銀行個人戶口，兩日後即3月8日，騙徒再次致電受害人，進一步要求99.8萬元保證金，受害人懷疑受騙，於是報警求助。元朗警區人員接報後於港鐵站展開埋伏行動，並於騙徒再次向受害人收取款項時，將其制服，以涉嫌串謀詐騙罪名拘捕該名24歲中國籍男子，被捕人報稱為本地大學的學生。