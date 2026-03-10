入境處拘14黑工6僱主　揭外傭中區擺檔為同鄉按摩修甲

入境處拘捕20人，涉嫌為非法勞工、逾期逗留或聘用非法勞工。有外傭在休息日於街頭供按摩及修甲服務。



處方星期日起，一連三日在各區突擊搜查19個地點，包括餐廳、護老院、賓館、工商大廈單位及公眾地方等，拘捕14名非法勞工或逾期逗留人士，大部分為印尼或菲律賓籍，當中包括11名外籍家庭傭工、1名逾期逗留的前外籍家庭傭工、1人以訪客身份逗留在港、1人持有不允許僱傭工作擔保書。另外6人是聘用非法勞工的香港居民。





入境處星期日突擊巡查中區多條行人天橋、隧道等公眾地方，行動中拘捕3名違反逗留條件的現職外傭及訪客，全部屬菲律賓籍。執法人員在現場檢獲大量證物，包括按摩槍、按摩精油、修甲以及相關美容用品等。 為賺外快紙皮搭建臨時攤檔 入境處高級入境事務主任傅哲浩表示，經調查發現，被捕外傭為賺取外快，在休息日隱瞞僱主到中區行人天橋、隧道等公眾地方，用紙皮等搭建臨時攤檔，並以港幣50元一次的低價作招徠，為同鄉提供按摩及修甲等美容服務。傅哲浩表示，用來搭建攤位的紙皮有明顯污跡，現場亦人來人往，環境衛生惡劣。



至於接受非法勞工提供服務的顧客，暫時未有被捕，入境處會調查他們有沒有涉案，以及提供違反逗留條件的機會等，不排除會有更多人被捕。

原文刊登於 香港電台