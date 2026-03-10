熱門搜尋:
本地
出版：2026-Mar-10 16:23
更新：2026-Mar-10 16:23

新加坡人氣班蘭蛋糕「老成昌」 海外首開店進駐中環

新加坡經典烘焙品牌老成昌於中環開設首間海外分店。(投資推廣署)

投資推廣署宣布，新加坡經典烘焙品牌老成昌於中環開設首間海外分店。該新店由品牌與華僑銀行（香港）聯合打造，融合「銀行×零售」的概念，標誌着品牌拓展國際市場的重要里程碑，彰顯香港助力亞洲消費品牌發展區域市場的優勢。投資署助理署長劉智元表示非常歡迎老成昌選址在香港開設首個海外據點，期待協助品牌在香港及海外市場持續拓展業務。

新加坡經典烘焙品牌老成昌於中環開設首間海外分店。(投資推廣署) 新加坡經典烘焙品牌老成昌於中環開設首間海外分店。圖示（右起）投資署消費品牌及款待總裁黃思敏、老成昌集團營運總監羅義耘、老成昌創辦人鄭德榮、老成昌（香港）有限公司總經理王人緯及投資署消費品牌及款待高級副總裁許嘉珮於中環新店內合照。(投資推廣署)

老成昌由新加坡著名烘焙師鄭德榮創立，以向其父親於1965年創辦的「成昌西菓店」致敬。品牌透過現代手法演繹傳統風味，目前於新加坡設有五間分店。香港分店為顧客帶來品牌一系列招牌產品，包括新加坡班蘭戚風蛋糕、傳統千層蛋糕，以及經典高級曲奇系列。

老成昌（香港）有限公司總經理王人緯表示，香港是老成昌的重點策略市場，因其與新加坡同樣重視傳統風味與文化傳承，並擁有濃厚的高級送禮文化及國際化的消費群，與產品和品牌定位高度契合。香港新店開幕將吸引顧客前來體驗品牌的招牌新加坡風味，特別是斑蘭戚風蛋糕和高級曲奇。對於熟悉新加坡送禮文化的香港消費者而言，這兩款產品一直深受喜愛。

逐步拓展至中國內地市場

品牌將以香港作為策略樞紐，逐步拓展至中國內地市場，善用香港完善的聯通優勢及零售生態推動區域發展。香港團隊將持續深化本地合作、加強市場推廣，並因應本地口味作出調整，為香港以至海外消費者帶來兼具品質與文化特色的消費體驗。

