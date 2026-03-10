城大副教授為免付「撻訂」賠償　1000元賄賂代理罪成

城市大學經濟及金融系副教授杜渡，涉於2022年租入住宅後「撻訂」，為免付 1.6 萬違約金，決定以1,000元賄賂美聯物業地產代理「私了」，被廉政公署起訴一項「向代理人提供利益」罪。被告今日（10日）在沙田裁判法院裁決，裁判官施祖堯裁定被告罪成，並明言大機會判處監禁。案件將押後至3月25日判刑，以待為被告索取背景報告，期間被告續准保釋。
裁判官：被告為教授不可能誤會臨約是意向書
對於被告稱以為臨約只是「意向書」，裁判官不接納此解釋，認為合約列明各項條款，有提及「撻訂」的後果，即悔約一方要給代理 1.6 萬元賠償，並強調被告有在港租樓的經驗，更擔任大學商科教授，不可能誤會臨約是意向書。
1000元並非和解而是賄賂
對於被告稱向地產代理提供1,000元是「和解」之用，並非行賄。裁判官表示，被告曾提及內地做法是可以「私了」，若1,000元真是被告給予地產代理作賠償，根本無須在訊息中毋須提及內地做法、「私了」等。裁判官認為被告明顯是知道違約的代價比1,000元大，才會提出「私了」，明顯是向地產代理提供賄款，亦沒有合理辯解，裁定他罪成。
被告杜渡（48 歲，報稱香港城市大學教授），被控一項「向代理人提供利益」罪。控罪指，被告於2022年11月6日，在無合法權限或合理辯解下，向美聯物業代理有限公司客戶總監鍾芳宙提供利益，作為鍾芳宙協助杜渡向該美聯物業隱瞞一份物業臨時租賃協議。該物業臨時租賃協議已於2022年11月6日由該鍾芳宙促成、黃偉強作為業主和杜渡作為租客簽訂，而該協議於同日因杜渡違約而被取消。
廉政公署表示，根據《防止賄賂條例》第9條，任何人士無合法權限或合理辯解，向代理人包括私人機構僱員，提供利益，包括金錢、禮物、貸款、佣金、職位、契約、服務或優待等，藉以影響該代理人執行職務，即屬行賄。
案件編號：STCC3709/2025