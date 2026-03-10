城大副教授為免付「撻訂」賠償　1000元賄賂代理罪成

城市大學經濟及金融系副教授杜渡，涉於2022年租入住宅後「撻訂」，為免付 1.6 萬違約金，決定以1,000元賄賂美聯物業地產代理「私了」，被廉政公署起訴一項「向代理人提供利益」罪。被告今日（10日）在沙田裁判法院裁決，裁判官施祖堯裁定被告罪成，並明言大機會判處監禁。案件將押後至3月25日判刑，以待為被告索取背景報告，期間被告續准保釋。

裁判官：被告為教授不可能誤會臨約是意向書

對於被告稱以為臨約只是「意向書」，裁判官不接納此解釋，認為合約列明各項條款，有提及「撻訂」的後果，即悔約一方要給代理 1.6 萬元賠償，並強調被告有在港租樓的經驗，更擔任大學商科教授，不可能誤會臨約是意向書。