結業潮｜尖沙咀健康烘焙店「Guilt Free」開業兩月突落閘　顧問駁斥失誤指責：已入稟申索

尖沙咀主打健康的輕食烘焙店「Guilt Free」今年1月開業，標榜「零負擔甜點」，吸引不少愛好健康及甜點的人士光顧。惟僅兩個月後有市民發現該店未有開業，懷疑已經光速結業。官方今日(12日)交代，負責產品款式及供貨安排的顧問有嚴重失誤，決定短暫關閉以重組業務。涉事顧問公司其後反駁，表明不認同相關指控，又已就店舖未有依約付款一事展開法律程序。
「Guilt Free」諉顧問嚴重失誤
「Guilt Free」在社交平台交代，負責產品款式及供貨安排的顧問有嚴重失誤，影響產品的水準及服務，又稱考慮到供應時常出現斷貨問題，公司決定短暫關閉，會竭盡所能重組業務。至於有關會員代用券事宜，「Guilt Free」表示為免顧客憂慮，有需要可以聯絡客戶服務9339 1143，先行安排辦理退款。「Guilt Free」對於突然關閉引起各方揣測深表歉意，希望可以盡快有最新消息公布。
遭店方不點名批評有嚴重失誤的顧問BWMF Catering Solutions，向《am730》表示該公司僅為顧問，提供產品款式及供貨安排建議，並已按合約盡責履行職務，嚴正否認任何「嚴重失誤」指控，並保留一切追究權利。該公司續說，上周四(5日)已就「Guilt Free」未有依約付款一事，入稟小額錢債審裁處提出申索，相關法律程序已正式展開。
舉鐵杯曾吸引挑戰
位於尖沙咀加拿分道的「Guilt Free」主打酥皮蛋撻、牛角包等烘焙美食，亦有高蛋白乳酪飲品，一杯含有相當於10至15克的蛋白質，故吸引健身人士。店舖早前更舉辦過「挑戰活動」，顧客只要舉起10公斤的鐵杯維持20至40秒，就可以獲贈不同的食物，吸引不少人排隊挑戰，成為社交平台熱話。
惟周日(8日)有網民在社交平台留言，指「Guilt Free」在當日落閘未有營業，懷疑已經結業，惟店方未有張貼任何休息或結業告示，其官方社交平台帳戶已被刪，有網民稱「好似已經閂咗幾日」。