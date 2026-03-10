結業潮｜尖沙咀健康烘焙店「Guilt Free」開業兩月突落閘　顧問駁斥失誤指責：已入稟申索

尖沙咀輕食烘焙店「GuiltFree」1月開業，惟僅兩個月後未有開業。店舖早前舉辦「挑戰活動 」，顧客只要舉起10公斤的鐵杯維持20至40秒，就可以獲贈不同的食物。(Threads)

尖沙咀主打健康的輕食烘焙店「Guilt Free」今年1月開業，標榜「零負擔甜點」，吸引不少愛好健康及甜點的人士光顧。惟僅兩個月後有市民發現該店未有開業，懷疑已經光速結業。官方今日(12日)交代，負責產品款式及供貨安排的顧問有嚴重失誤，決定短暫關閉以重組業務。涉事顧問公司其後反駁，表明不認同相關指控，又已就店舖未有依約付款一事展開法律程序。

「Guilt Free」諉顧問嚴重失誤

「Guilt Free」在社交平台交代，負責產品款式及供貨安排的顧問有嚴重失誤，影響產品的水準及服務，又稱考慮到供應時常出現斷貨問題，公司決定短暫關閉，會竭盡所能重組業務。至於有關會員代用券事宜，「Guilt Free」表示為免顧客憂慮，有需要可以聯絡客戶服務9339 1143，先行安排辦理退款。「Guilt Free」對於突然關閉引起各方揣測深表歉意，希望可以盡快有最新消息公布。